Ilyet még nem látott! – ritka állatot fotóztak Zalaegerszegen

Zalaegerszegen, Pózva és az Egervári út közötti mezőn pillantotta meg a napokban Pintyőke Ivett a különleges megjelenésű fehér színű állatot, amelyet le is fotózott. Az albínó szarvas híre gyorsan elterjedt, ezért a Zala vármegyei lap szakértőt is megkérdezett arról, pontosan milyen állat látható a képen. A vármegyei fővadász szerint a fotó alapján valószínűleg egy dámszarvas tarvad, vagyis tehén tévedt a területre.

Különleges albínó szarvas bukkant fel Zalaegerszegen

Győrvári Attila vármegyei fővadász szerint:

nagy eséllyel egy dámszarvas látható rajta.

A szakember arra is emlékeztetett, hogy a Vas és Zala határán fekvő szabad területre még az 1980-as években telepítettek dámszarvast a helyi vadásztársaságok.

Nemcsak fehér, hanem akár fekete is lehet

A képen egy sötét, feketés színű, agancsos szarvas látható

Éppen ezért a most látott különleges példány is ritka, de nem példa nélküli jelenség – számolt be a ZAOL.