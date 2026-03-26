dámszarvas

Ilyet még nem látott! – ritka állatot fotóztak Zalaegerszegen

Különleges látványra figyeltek fel Zalaegerszegen: egy feltűnően világos színű vad tűnt fel a mezőn. Az albínó szarvas fotója hamar felkeltette az érdeklődést, a szakértő szerint pedig nagy valószínűséggel egy dámszarvas tehénről lehet szó.
Zalaegerszegen, Pózva és az Egervári út közötti mezőn pillantotta meg a napokban Pintyőke Ivett a különleges megjelenésű fehér színű állatot, amelyet le is fotózott. Az albínó szarvas híre gyorsan elterjedt, ezért a Zala vármegyei lap szakértőt is megkérdezett arról, pontosan milyen állat látható a képen. A vármegyei fővadász szerint a fotó alapján valószínűleg egy dámszarvas tarvad, vagyis tehén tévedt a területre.

Különleges albínó szarvas bukkant fel Zalaegerszegen
Fotó: Pintyőke Ivett / ZAOL olvasói fotó

Albínó szarvas bukkant fel a mezőn

Győrvári Attila vármegyei fővadász szerint: 

nagy eséllyel egy dámszarvas látható rajta. 

A szakember arra is emlékeztetett, hogy a Vas és Zala határán fekvő szabad területre még az 1980-as években telepítettek dámszarvast a helyi vadásztársaságok.

Nemcsak fehér, hanem akár fekete is lehet

A dámszarvas bundája többféle színváltozatban is előfordulhat. Bár a legtöbben a barna alapszínt és a fehér pöttyöket ismerik, a faj bundája az egészen világostól a teljesen fehérig is változhat, sőt akár fekete színű is lehet.

A képen egy sötét, feketés színű, agancsos szarvas látható
Fotó: Maik Winnecke / Unsplash

Éppen ezért a most látott különleges példány is ritka, de nem példa nélküli jelenség – számolt be a ZAOL.

