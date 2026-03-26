Ilyet még nem látott! – ritka állatot fotóztak Zalaegerszegen

Zalaegerszegen, Pózva és az Egervári út közötti mezőn pillantotta meg a napokban Pintyőke Ivett a különleges megjelenésű fehér színű állatot, amelyet le is fotózott. Az albínó szarvas híre gyorsan elterjedt, ezért a Zala vármegyei lap szakértőt is megkérdezett arról, pontosan milyen állat látható a képen. A vármegyei fővadász szerint a fotó alapján valószínűleg egy dámszarvas tarvad, vagyis tehén tévedt a területre.
Albínó szarvas bukkant fel a mezőn
Győrvári Attila vármegyei fővadász szerint:
nagy eséllyel egy dámszarvas látható rajta.
A szakember arra is emlékeztetett, hogy a Vas és Zala határán fekvő szabad területre még az 1980-as években telepítettek dámszarvast a helyi vadásztársaságok.
Nemcsak fehér, hanem akár fekete is lehet
Éppen ezért a most látott különleges példány is ritka, de nem példa nélküli jelenség – számolt be a ZAOL.
A dámszarvas bundája többféle színváltozatban is előfordulhat. Bár a legtöbben a barna alapszínt és a fehér pöttyöket ismerik, a faj bundája az egészen világostól a teljesen fehérig is változhat, sőt akár fekete színű is lehet.