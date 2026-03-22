Sokan ártalmatlannak hiszik, pedig komoly bajt okozhat ez a szokás

Egyre aggasztóbb, hogy a vastagbélrák ma már az egyik vezető daganatos halálok az 50 év alattiak körében. Bár bizonyos kockázati tényezők – például a genetika vagy az életkor – nem befolyásolhatók, az életmódbeli döntések annál inkább számítanak. Az orvosok szerint az alkoholfogyasztás az egyik legfontosabb rizikófaktor, amely többféle daganattal is összefüggésbe hozható – számolt be a Fox News.

Az alkoholfogyasztás rizikófaktor lehet bizonyos daganatok kialakulásában

Aki teheti, kerülje az alkoholfogyasztást

A szervezetben lebomló etanol acetaldehiddé alakul, amely károsítja a sejtek DNS-ét, és idővel hozzájárulhat a rák kialakulásához.

Emellett az alkohol a bélrendszer működését is megváltoztatja: felborítja a bélflóra egyensúlyát, ami további kockázatot jelent. Ha ez a természetes védekezési rendszer sérül, gyulladásos folyamatok, oxidatív stressz és sejtkárosodás indulhat el – ezek mind szorosan kapcsolódnak a daganatok kialakulásához.

A kockázat ráadásul nem mindenkire egyformán hat, hanem úgynevezett dózisfüggő. Ez azt jelenti, hogy minél többet és minél gyakrabban fogyaszt valaki alkoholt, annál nagyobb az esélye a betegség kialakulásának. Már napi két ital is legalább 25 százalékkal növelheti az élettartam alatti kockázatot, a nagyivóknál pedig ez még jelentősebb lehet.

A szakértők szerint sokan alábecsülik ezt a veszélyt, pedig a rendszeres alkoholfogyasztás önmagában is elegendő lehet a betegség kialakulásához, még akkor is, ha valaki egyébként nem dohányzik és nem túlsúlyos.

Fontos azonban, hogy nem minden alkohol hat egyformán: a tömény italok nagyobb kockázatot jelenthetnek, mint a sör, míg a bor bizonyos körülmények között kisebb hatással lehet. Az sem mindegy, milyen életmódba illeszkedik az alkoholfogyasztás, egyes kultúrákban például egészen más szerepet tölt be.

A szakértők egyértelműen azt javasolják, hogy aki teheti, kerülje vagy legalább jelentősen csökkentse az alkoholfogyasztást. Ugyanakkor a kockázat nem tűnik el azonnal: akár 10 év is eltelhet, mire a szervezet regenerálódik.

Nem ez az egyetlen tényező: a mozgásszegény életmód, a dohányzás és az egészségtelen étrend szintén növeli a vastagbélrák esélyét. A rendszeres testmozgás, a rostban gazdag táplálkozás és az egészséges testsúly fenntartása viszont bizonyítottan csökkenti a kockázatot.