Hiába alszik 8 órát? Ezek a valódi okok, amiért mégis kimerülten ébred

Egy vezető alvásszakértő szerint minden harmadik felnőtt rossz minőségű alvásban szenved, ami azt jelenti, hogy hiába alszik eleget, nem érzi magát kipihentnek. Sokan panaszkodnak arra, hogy akár nyolc órát is alszanak, mégis kábán, energia nélkül ébrednek – írja a Fox News.

Nem az alvás mennyisége, hanem a minősége a döntő

Több dolog is hatással van az alvás minőségére

A háttérben több tényező is állhat. Az egyik legnagyobb alvásromboló az alkohol, amely ugyan segíthet elaludni, de megzavarja az alvás mélyebb szakaszait. Ugyanígy problémát okozhat a késő délutáni vagy esti koffeinfogyasztás is.

A stressz és a szorongás szintén komoly hatással van az alvás minőségére, mivel töredezetté teszi az éjszakai pihenést. Emellett a lefekvés előtti telefonhasználat is rontja az alvást, mivel az agyat aktív állapotban tartja.

Sokan úgy gondolják, hogy kevesebb alvással is jól működnek, de a szakértők szerint ez önbecsapás. A tartós alváshiány rontja az ítélőképességet és a teljesítményt, még akkor is, ha valaki ezt nem érzékeli.

Érdekesség, hogy a kutatások szerint a nőknek valamivel több alvásra lehet szükségük, és körükben gyakoribbak az alvászavarok is, különösen bizonyos életszakaszokban.

A megoldás nem feltétlenül drasztikus: már az is segíthet, ha valaki fokozatosan, akár napi 10-15 perccel növeli az alvásidejét, így a szervezet könnyebben alkalmazkodik.

A szakértők szerint a jó alvás kulcsa az életmódban rejlik. A kiegyensúlyozott étrend, a rendszeres – de nem késő esti – mozgás, valamint a következetes alvási rutin mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy reggel valóban kipihenten ébredjünk.

