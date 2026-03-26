Rendkívüli

Továbbra is vezet a Fidesz – a Medián mérése torzít

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 781,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -166,3 Ft

Brutális áron kelnek el az idei Anna-bál jegyek – csak úgy kamillázunk az árak láttán

29 perce
Olvasási idő: 3 perc
Szinte percek alatt rávetették magukat az érdeklődők az ország egyik legelegánsabb eseményének jegyeire. Az idei Anna-bál iránt akkora az érdeklődés, hogy már az első napon szinte teljesen elfogytak a belépők.
A 201. Anna-bál július 25-én, szombaton várja a vendégeket Balatonfüreden, az Anna Grand Hotel patinás termeiben, ahol mintegy 600 bálozó élheti át a klasszikus elegancia és a tradíció különleges találkozását.

200. Anna-bál, Balatonfüreden, 2026. 07. 26., Vaszary Villa
A Magyar Állami Operaház balettművészei palotást adnak elő a 200. Anna-bál nyitányában a balatonfüredi Anna Grand Hotel parkjában 2025. július 26-án.
Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Miért ekkora az érdeklődés az Anna-bál iránt?

Az Anna-bál nem csupán egy rendezvény, hanem egy több mint kétszáz éves hagyomány, amely a mai napig a magyar társasági élet csúcspontjának számít.

A vendégek nemcsak egy exkluzív estére érkeznek, hanem egy egész élményre:

  • a Vaszary-villától induló ünnepi felvonulás
  • a híres herendi porcelán szívek átadása
  • a bál szépe választás, amely évtizedek óta az est fénypontja

A hangulatot tovább emeli, hogy a palotás táncot a Magyar Állami Operaház művészei adják elő.

Mennyibe kerül egy jegy az Anna-bálra?

A luxusnak ára van – de sokak szerint minden forintot megér – írja a Veol cikke.

A 201. Anna-bál belépői 145 000 forintba kerülnek, az ár tartalmazza az ünnepi vacsorát is.

A jegyek kizárólag a hivatalos oldalon érhetők el, és a tapasztalatok szerint pillanatok alatt elfogynak.

