Brutális áron kelnek el az idei Anna-bál jegyek – csak úgy kamillázunk az árak láttán

A 201. Anna-bál július 25-én, szombaton várja a vendégeket Balatonfüreden, az Anna Grand Hotel patinás termeiben, ahol mintegy 600 bálozó élheti át a klasszikus elegancia és a tradíció különleges találkozását.
Miért ekkora az érdeklődés az Anna-bál iránt?
Az Anna-bál nem csupán egy rendezvény, hanem egy több mint kétszáz éves hagyomány, amely a mai napig a magyar társasági élet csúcspontjának számít.
A vendégek nemcsak egy exkluzív estére érkeznek, hanem egy egész élményre:
- a Vaszary-villától induló ünnepi felvonulás
- a híres herendi porcelán szívek átadása
- a bál szépe választás, amely évtizedek óta az est fénypontja
A hangulatot tovább emeli, hogy a palotás táncot a Magyar Állami Operaház művészei adják elő.
Mennyibe kerül egy jegy az Anna-bálra?
A luxusnak ára van – de sokak szerint minden forintot megér – írja a Veol cikke.
A 201. Anna-bál belépői 145 000 forintba kerülnek, az ár tartalmazza az ünnepi vacsorát is.
A jegyek kizárólag a hivatalos oldalon érhetők el, és a tapasztalatok szerint pillanatok alatt elfogynak.
Ki lett a 200. Anna-bál legszebbje? Mutatjuk a bál fénypontját!
Ki nem találnák, mit csinált az Anna-bál egykori győztese