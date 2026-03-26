Brutális áron kelnek el az idei Anna-bál jegyek – csak úgy kamillázunk az árak láttán

A 201. Anna-bál július 25-én, szombaton várja a vendégeket Balatonfüreden, az Anna Grand Hotel patinás termeiben, ahol mintegy 600 bálozó élheti át a klasszikus elegancia és a tradíció különleges találkozását.

A Magyar Állami Operaház balettművészei palotást adnak elő a 200. Anna-bál nyitányában a balatonfüredi Anna Grand Hotel parkjában 2025. július 26-án.

Miért ekkora az érdeklődés az Anna-bál iránt?

Az Anna-bál nem csupán egy rendezvény, hanem egy több mint kétszáz éves hagyomány, amely a mai napig a magyar társasági élet csúcspontjának számít.

A vendégek nemcsak egy exkluzív estére érkeznek, hanem egy egész élményre:

a Vaszary-villától induló ünnepi felvonulás

a híres herendi porcelán szívek átadása

a bál szépe választás, amely évtizedek óta az est fénypontja

A hangulatot tovább emeli, hogy a palotás táncot a Magyar Állami Operaház művészei adják elő.

Mennyibe kerül egy jegy az Anna-bálra?

A luxusnak ára van – de sokak szerint minden forintot megér – írja a Veol cikke.

A 201. Anna-bál belépői 145 000 forintba kerülnek, az ár tartalmazza az ünnepi vacsorát is.

A jegyek kizárólag a hivatalos oldalon érhetők el, és a tapasztalatok szerint pillanatok alatt elfogynak.

