Brutális tempóban kapkodják az Anna-bál jegyeit – ennyibe kerül idén

Hatalmas érdeklődés övezi az idei balatonfüredi társasági eseményt, a jegyek már az első napon gyorsan fogyni kezdtek. Az Anna-bál iránt idén is kiemelkedő az érdeklődés, így a helyek jelentős része rövid idő alatt elkelt. A több mint kétszáz éves hagyományokra épülő rendezvény idén is elegáns környezetben várja a vendégeket.
Az Anna-bál 2026-ban is Balatonfüreden kerül megrendezésre, az Anna Grand Hotel termeiben és udvarán. A rangos eseményen mintegy 600 vendég vesz részt, és a megszokott ceremóniák, valamint kulturális programok is helyet kapnak a programkínálatban - tájékoztat a VEOL.
Hol lehet jegyet venni az Anna-bálra?
A belépők kizárólag online érhetők el, az esemény hivatalos felületén. A jegyértékesítés március 23-án indult, és a nagy érdeklődés miatt a helyek gyorsan fogynak, ezért érdemes mielőbb biztosítani a részvételt.
Milyen programok lesznek az Anna-bálon?
- Zenés felvonulás a Vaszary-villa kertjéből;
- herendi porcelán szívek átadása;
- a 15 legszebb lány kiválasztása közönségszavazással;
- a bál szépe és udvarhölgyeinek megválasztása;
- palotás tánc a Magyar Állami Operaház balettművészeivel;
- éjféli bemutatkozás a kiválasztott hölgyekkel;
- másnapi megjelenés a Kisfaludy-színpadon;
- sétakocsikázás Balatonfüreden;
- Anna Fesztivál kulturális programjai;
- operaestek és szerenádok éjszakája;
- szívhalászat és gálaest.
Mennyibe kerül a jegy?
A belépők ára idén nem változott, a vacsorát is tartalmazó jegyek 145 000 forintba kerülnek.
