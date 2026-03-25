Anna-bál

Brutális tempóban kapkodják az Anna-bál jegyeit – ennyibe kerül idén

Hatalmas érdeklődés övezi az idei balatonfüredi társasági eseményt, a jegyek már az első napon gyorsan fogyni kezdtek. Az Anna-bál iránt idén is kiemelkedő az érdeklődés, így a helyek jelentős része rövid idő alatt elkelt. A több mint kétszáz éves hagyományokra épülő rendezvény idén is elegáns környezetben várja a vendégeket.
Az Anna-bál 2026-ban is Balatonfüreden kerül megrendezésre, az Anna Grand Hotel termeiben és udvarán. A rangos eseményen mintegy 600 vendég vesz részt, és a megszokott ceremóniák, valamint kulturális programok is helyet kapnak a programkínálatban - tájékoztat a VEOL.

Az Anna-bál egyik csúcspontja a bál szépe választás
Hol lehet jegyet venni az Anna-bálra?

A belépők kizárólag online érhetők el, az esemény hivatalos felületén. A jegyértékesítés március 23-án indult, és a nagy érdeklődés miatt a helyek gyorsan fogynak, ezért érdemes mielőbb biztosítani a részvételt.

Milyen programok lesznek az Anna-bálon?

  • Zenés felvonulás a Vaszary-villa kertjéből;
  • herendi porcelán szívek átadása;
  • a 15 legszebb lány kiválasztása közönségszavazással;
  • a bál szépe és udvarhölgyeinek megválasztása;
  • palotás tánc a Magyar Állami Operaház balettművészeivel;
  • éjféli bemutatkozás a kiválasztott hölgyekkel;
  • másnapi megjelenés a Kisfaludy-színpadon;
  • sétakocsikázás Balatonfüreden;
  • Anna Fesztivál kulturális programjai;
  • operaestek és szerenádok éjszakája;
  • szívhalászat és gálaest.

Mennyibe kerül a jegy?

A belépők ára idén nem változott, a vacsorát is tartalmazó jegyek 145 000 forintba kerülnek.

