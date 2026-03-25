Brutális tempóban kapkodják az Anna-bál jegyeit – ennyibe kerül idén

Az Anna-bál 2026-ban is Balatonfüreden kerül megrendezésre, az Anna Grand Hotel termeiben és udvarán. A rangos eseményen mintegy 600 vendég vesz részt, és a megszokott ceremóniák, valamint kulturális programok is helyet kapnak a programkínálatban - tájékoztat a VEOL.

Az Anna-bál egyik csúcspontja a bál szépe választás

Hol lehet jegyet venni az Anna-bálra?

A belépők kizárólag online érhetők el, az esemény hivatalos felületén. A jegyértékesítés március 23-án indult, és a nagy érdeklődés miatt a helyek gyorsan fogynak, ezért érdemes mielőbb biztosítani a részvételt.

Milyen programok lesznek az Anna-bálon?

Zenés felvonulás a Vaszary-villa kertjéből;

herendi porcelán szívek átadása;

a 15 legszebb lány kiválasztása közönségszavazással;

a bál szépe és udvarhölgyeinek megválasztása;

palotás tánc a Magyar Állami Operaház balettművészeivel;

éjféli bemutatkozás a kiválasztott hölgyekkel;

másnapi megjelenés a Kisfaludy-színpadon;

sétakocsikázás Balatonfüreden;

Anna Fesztivál kulturális programjai;

operaestek és szerenádok éjszakája;

szívhalászat és gálaest.

Mennyibe kerül a jegy?

A belépők ára idén nem változott, a vacsorát is tartalmazó jegyek 145 000 forintba kerülnek.