Meghosszabbított nyitvatartással várja a látogatókat az Attila-kiállítás

A tárlat iránti figyelem rendkívüli, hiszen alig két hónap alatt több mint 43 ezer látogató tekintette meg a kiállítást. A szervezők szerint a megnövekedett látogatószám egyértelműen jelzi, hogy nagy az érdeklődés Attila, a hunok legendás uralkodójának élete és öröksége iránt - írja az mnm.

A kiállítás a múzeum József nádor termeiben kapott helyet, és az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb Attilával foglalkozó bemutatójaként tartják számon. A látogatók többek között különleges régészeti leletekkel, fegyverekkel, valamint sírokból előkerült, torzított koponyákkal is találkozhatnak.

A tárlat nemzetközi szinten is figyelemre méltó: 13 ország 64 múzeumából érkezett közel 400 műtárgyat vonultat fel, így átfogó képet nyújt a hun korszakról és annak kulturális örökségéről.

A módosított rend szerint tehát keddtől péntekig már 9 órától látogatható az Attila-kiállítás, míg a múzeum többi állandó és időszaki kiállítása továbbra is 10 órakor nyitja meg kapuit a közönség előtt.