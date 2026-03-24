magyar nemzeti múzeum

Meghosszabbított nyitvatartással várja a látogatókat az Attila-kiállítás

A kiemelkedő érdeklődés miatt bővíti nyitvatartását a Magyar Nemzeti Múzeum. 2026. április 1-jétől hétköznapokon már reggel 9 órától fogadja az érdeklődőket az Attila-kiállítás.
A tárlat iránti figyelem rendkívüli, hiszen alig két hónap alatt több mint 43 ezer látogató tekintette meg a kiállítást. A szervezők szerint a megnövekedett látogatószám egyértelműen jelzi, hogy nagy az érdeklődés Attila, a hunok legendás uralkodójának élete és öröksége iránt - írja az mnm.

Két hónap alatt több mint 43 ezer látogató tekintette meg a kiállítást. Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség


Elképesztő az érdeklődés az Attila-kiállítás iránt

A kiállítás a múzeum József nádor termeiben kapott helyet, és az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb Attilával foglalkozó bemutatójaként tartják számon. A látogatók többek között különleges régészeti leletekkel, fegyverekkel, valamint sírokból előkerült, torzított koponyákkal is találkozhatnak.

A tárlat nemzetközi szinten is figyelemre méltó: 13 ország 64 múzeumából érkezett közel 400 műtárgyat vonultat fel, így átfogó képet nyújt a hun korszakról és annak kulturális örökségéről.

A módosított rend szerint tehát keddtől péntekig már 9 órától látogatható az Attila-kiállítás, míg a múzeum többi állandó és időszaki kiállítása továbbra is 10 órakor nyitja meg kapuit a közönség előtt. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy már múzeumban mutogatják a YouTube legendás videóját.

 

