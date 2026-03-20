Gyorsan terjed a halálos betegség, már Pécs környékét is elérte

Az Aujeszky-vírus okozza a Pécs határában tapasztalt rókapusztulást, erről tájékoztatta az állategészségügyi hatóság Cserkút önkormányzatát. A szakértők szerint a fertőzés valószínűleg egy fertőzött vaddisznó tetem révén kerülhetett a rókák szervezetébe, miközben az is kiderült, hogy az Aujeszky-vírus kutyákra és más húsevő állatokra is rendkívül veszélyes lehet – írja a BAMA.

Az Aujeszky-vírus terjedése miatt egyre több elhullott állatot találnak, a fertőzés gyors és súlyos következményekkel járhat Fotó:Illusztráció/Unplash

Az Aujeszky-vírus halálos veszélyt jelent a vadon és a háziállatok számára

A hatósági vizsgálatok egyértelműen kimutatták, hogy az elmúlt hónapokban tapasztalt rókapusztulás Pécs határában nem mérgezés, hanem fertőzés következménye. Az Aujeszky-vírus jelenlétét több vizsgált állatban is azonosították, ami megmagyarázza a hirtelen és nagy számú elhullást.

A szakértők szerint a fertőzés forrása nagy valószínűséggel egy fertőzött vaddisznó tetem lehetett, amelyet a rókák elfogyasztottak. Ez a forgatókönyv nem egyedi, hiszen a vírus a vadon élő állatok között is képes terjedni, különösen akkor, ha fertőzött hús kerül a táplálékláncba.

Az Aujeszky-vírus kutyákra különösen veszélyes, mivel náluk a betegség szinte minden esetben halálos kimenetelű. A fertőzés leggyakrabban akkor történik, ha a kutya nyers sertéshúst fogyaszt, vagy kapcsolatba kerül fertőzött vadállattal.

A tünetek gyorsan jelentkeznek:

idegrendszeri zavarok

extrém viszketés

nyugtalanság, agresszív viselkedés

A betegség lefolyása rendkívül gyors, és általában néhány napon belül elhulláshoz vezet. Az Aujeszky-vírus macskákra is veszélyes lehet, bár esetükben ritkábban fordul elő fertőzés.

Pórázhasználattal előzhető meg a nagyobb baj

A hatóságok és a helyi vezetés egyaránt hangsúlyozzák, hogy a megelőzés kulcsfontosságú. A pórázhasználat erdőben most nem ajánlás, hanem erősen javasolt óvintézkedés.

A gazdáknak érdemes betartani az alábbiakat:

ne engedjék szabadon kóborolni a kutyát erdős területen

kerüljék, hogy az állat elhullott tetemekhez hozzáférjen

tilos nyers sertéshússal etetni a kutyáka

Ezek az egyszerű lépések jelentősen csökkenthetik a fertőzés kockázatát.