Gyorsan terjed a halálos betegség, már Pécs környékét is elérte

Az Aujeszky-vírus okozza a Pécs határában tapasztalt rókapusztulást, erről tájékoztatta az állategészségügyi hatóság Cserkút önkormányzatát. A szakértők szerint a fertőzés valószínűleg egy fertőzött vaddisznó tetem révén kerülhetett a rókák szervezetébe, miközben az is kiderült, hogy az Aujeszky-vírus kutyákra és más húsevő állatokra is rendkívül veszélyes lehet – írja a BAMA.
Az Aujeszky-vírus halálos veszélyt jelent a vadon és a háziállatok számára
A hatósági vizsgálatok egyértelműen kimutatták, hogy az elmúlt hónapokban tapasztalt rókapusztulás Pécs határában nem mérgezés, hanem fertőzés következménye. Az Aujeszky-vírus jelenlétét több vizsgált állatban is azonosították, ami megmagyarázza a hirtelen és nagy számú elhullást.
A szakértők szerint a fertőzés forrása nagy valószínűséggel egy fertőzött vaddisznó tetem lehetett, amelyet a rókák elfogyasztottak. Ez a forgatókönyv nem egyedi, hiszen a vírus a vadon élő állatok között is képes terjedni, különösen akkor, ha fertőzött hús kerül a táplálékláncba.
Az Aujeszky-vírus kutyákra különösen veszélyes, mivel náluk a betegség szinte minden esetben halálos kimenetelű. A fertőzés leggyakrabban akkor történik, ha a kutya nyers sertéshúst fogyaszt, vagy kapcsolatba kerül fertőzött vadállattal.
A tünetek gyorsan jelentkeznek:
- idegrendszeri zavarok
- extrém viszketés
- nyugtalanság, agresszív viselkedés
A betegség lefolyása rendkívül gyors, és általában néhány napon belül elhulláshoz vezet. Az Aujeszky-vírus macskákra is veszélyes lehet, bár esetükben ritkábban fordul elő fertőzés.
Pórázhasználattal előzhető meg a nagyobb baj
A hatóságok és a helyi vezetés egyaránt hangsúlyozzák, hogy a megelőzés kulcsfontosságú. A pórázhasználat erdőben most nem ajánlás, hanem erősen javasolt óvintézkedés.
A gazdáknak érdemes betartani az alábbiakat:
- ne engedjék szabadon kóborolni a kutyát erdős területen
- kerüljék, hogy az állat elhullott tetemekhez hozzáférjen
- tilos nyers sertéshússal etetni a kutyáka
Ezek az egyszerű lépések jelentősen csökkenthetik a fertőzés kockázatát.
Aujeszky-vírus miatt figyelmeztetik a sertéstartókat is
Az Aujeszky-vírus elsősorban a sertéseket érinti, ezért a hatóságok külön felhívták a figyelmet a gazdák felelősségére is. A fertőzött állatok akár életük végéig hordozhatják a vírust, így komoly veszélyt jelenthetnek más állatokra.
Magyarországon kötelező:
- a sertésállomány bejelentése
- az állatok folyamatos ellenőrzése
- a fertőzés gyanújának azonnali jelzése
A szabályok betartása nemcsak gazdasági, hanem járványügyi szempontból is kiemelten fontos.
Mit tegyen, ha elhullott állatot talál?
A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy ha elhullott állatot találnak, azonnal jelezzék a helyi önkormányzatnak. Ez kulcsfontosságú ahhoz, hogy időben meg lehessen tenni a szükséges intézkedéseket, és megelőzzék a fertőzés további terjedését.
A polgármester hangsúlyozta: jelenleg nincs ok pánikra, de az elővigyázatosság elengedhetetlen. Az Aujeszky-vírus jelenléte ugyanakkor figyelmeztetés arra, hogy a természetben rejtett veszélyek is jelen lehetnek, amelyek akár a háziállatokat is érinthetik.
