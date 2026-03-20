Gyorsan terjed a halálos betegség, már Pécs környékét is elérte

Halálos betegség ütötte fel a fejét Pécs határában, miután tömeges rókaelhullásra lettek figyelmesek a környéken. Az Aujeszky-vírus jelenlétét több mintában is kimutatták, a fertőzés pedig a kutyákra és a macskákra is súlyos veszélyt jelenthet. A helyieket arra kérik, hogy fokozottan figyeljenek kedvenceikre, és az erdei séták során mindenképpen használjanak pórázt.
Az Aujeszky-vírus okozza a Pécs határában tapasztalt rókapusztulást, erről tájékoztatta az állategészségügyi hatóság Cserkút önkormányzatát. A szakértők szerint a fertőzés valószínűleg egy fertőzött vaddisznó tetem révén kerülhetett a rókák szervezetébe, miközben az is kiderült, hogy az Aujeszky-vírus kutyákra és más húsevő állatokra is rendkívül veszélyes lehet – írja a BAMA.

Az Aujeszky-vírus terjedése miatt egyre több elhullott állatot találnak, a fertőzés gyors és súlyos következményekkel járhat Fotó:Illusztráció/Unplash

Az Aujeszky-vírus halálos veszélyt jelent a vadon és a háziállatok számára

A hatósági vizsgálatok egyértelműen kimutatták, hogy az elmúlt hónapokban tapasztalt rókapusztulás Pécs határában nem mérgezés, hanem fertőzés következménye. Az Aujeszky-vírus jelenlétét több vizsgált állatban is azonosították, ami megmagyarázza a hirtelen és nagy számú elhullást.

A szakértők szerint a fertőzés forrása nagy valószínűséggel egy fertőzött vaddisznó tetem lehetett, amelyet a rókák elfogyasztottak. Ez a forgatókönyv nem egyedi, hiszen a vírus a vadon élő állatok között is képes terjedni, különösen akkor, ha fertőzött hús kerül a táplálékláncba.

Az Aujeszky-vírus kutyákra különösen veszélyes, mivel náluk a betegség szinte minden esetben halálos kimenetelű. A fertőzés leggyakrabban akkor történik, ha a kutya nyers sertéshúst fogyaszt, vagy kapcsolatba kerül fertőzött vadállattal.

A tünetek gyorsan jelentkeznek:

  • idegrendszeri zavarok
  • extrém viszketés
  • nyugtalanság, agresszív viselkedés

A betegség lefolyása rendkívül gyors, és általában néhány napon belül elhulláshoz vezet. Az Aujeszky-vírus macskákra is veszélyes lehet, bár esetükben ritkábban fordul elő fertőzés.

Pórázhasználattal előzhető meg a nagyobb baj

A hatóságok és a helyi vezetés egyaránt hangsúlyozzák, hogy a megelőzés kulcsfontosságú. A pórázhasználat erdőben most nem ajánlás, hanem erősen javasolt óvintézkedés.

A gazdáknak érdemes betartani az alábbiakat:

  • ne engedjék szabadon kóborolni a kutyát erdős területen
  • kerüljék, hogy az állat elhullott tetemekhez hozzáférjen
  • tilos nyers sertéshússal etetni a kutyáka

Ezek az egyszerű lépések jelentősen csökkenthetik a fertőzés kockázatát.

Aujeszky-vírus miatt figyelmeztetik a sertéstartókat is

Az Aujeszky-vírus elsősorban a sertéseket érinti, ezért a hatóságok külön felhívták a figyelmet a gazdák felelősségére is. A fertőzött állatok akár életük végéig hordozhatják a vírust, így komoly veszélyt jelenthetnek más állatokra.

Magyarországon kötelező:

  • a sertésállomány bejelentése
  • az állatok folyamatos ellenőrzése
  • a fertőzés gyanújának azonnali jelzése

A szabályok betartása nemcsak gazdasági, hanem járványügyi szempontból is kiemelten fontos.

Mit tegyen, ha elhullott állatot talál?

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy ha elhullott állatot találnak, azonnal jelezzék a helyi önkormányzatnak. Ez kulcsfontosságú ahhoz, hogy időben meg lehessen tenni a szükséges intézkedéseket, és megelőzzék a fertőzés további terjedését.

A polgármester hangsúlyozta: jelenleg nincs ok pánikra, de az elővigyázatosság elengedhetetlen. Az Aujeszky-vírus jelenléte ugyanakkor figyelmeztetés arra, hogy a természetben rejtett veszélyek is jelen lehetnek, amelyek akár a háziállatokat is érinthetik.

