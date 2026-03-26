Az óvoda, mint stresszforrás

A stressz tehát nem eleve káros: Megkülönböztetünk eustresszt és distresszt. Az eustressz olyan optimális mértékű aktiváció, amely mozgósítja az erőforrásokat, támogatja a tanulást és az alkalmazkodást – például amikor egy új helyzet kihívást jelent, de kezelhető. Ezzel szemben a distressz akkor alakul ki, amikor a megterhelés tartós, kontrollálhatatlan vagy meghaladja az egyén kapacitását. Ilyenkor a stresszrendszer túlműködése már nem adaptív, hanem kockázati tényezővé válik. A stresszt kiváltó ingereket nevezzük stresszoroknak.

Amikor stresszről beszélünk, gyakran felnőttek jutnak eszünkbe. Pedig a gyerekek is – talán még intenzívebben – élnek át stresszt. Minden változás alkalmazkodást igényel: új szabályok, új környezet, új elvárások. Ez igaz a bölcsőde–óvoda, majd az óvoda–iskola átmenetre is. Ezek normatív életciklusváltások, mégis megterhelőek a gyermeki idegrendszer számára. Jó esetben eustresszt jelentenek: a gyermek új megküzdési módokat tanul, fejlődik az érzelemszabályozása. De ha a terhelés meghaladja az aktuális kapacitást, nincs mellette megfelelő, érzelmi biztonságot és megtartást nyújtó környezet, akkor könnyen distressz alakul ki.

Az óvodai környezetben a stressznek biológiai lenyomata is van. A kutatások szerint a nap folyamán a kortizolszint – a stressz egyik fő hormonja – gyakran emelkedik, míg otthoni környezetben inkább csökken (Geoffroy és mtsai, 2006). A tartósan emelkedett kortizolszint pedig hosszabb távon pszichés kockázatokkal járhat (Gunnar & Quevedo, 2007).

Fontos azonban, hogy az óvodai stressz nem egyetlen tényezőből fakad, hanem egy komplex rendszerből.

Ide tartozik a környezet kiszámíthatósága vagy épp kiszámíthatatlansága, a csoportlétszám, a zajszint, a társas konfliktusok, valamint a felnőtt–gyermek interakciók minősége. A kutatások egyértelműen jelzik: a pedagógiai minőség és a gondozói attitűd kulcsszerepű. Az érzékeny, válaszkész, érzelmileg elérhető felnőtt csökkenti, míg a rigid, a gyermek érzelmi igényeit figyelembe nem vevő, kevésbé reflektív környezet növeli a stresszreakciókat (Dettling és mtsai, 2000; Watamura és mtsai, 2003).