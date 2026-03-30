Most jött: megvannak az Ázsia Expressz párosai – ilyen nevekre senki nem készült

Az Ázsia Expressz 6. évada ezúttal ismét eltávolodik a címében szereplő földrésztől, és Dél-Amerikában zajlanak majd a kalandok. A TV2 már tavaly decemberben bejelentette, hogy 2026-ban sem marad el a népszerű műsor, most pedig az első versenyzőpárosok neve is nyilvánosságra került - tájékoztat az Index.

Az Ázsia Expressz új évadának első versenyzői már készen állnak a kalandra

Kik fognak versenyezni az Ázsia Expressz új évadában?

Az első bejelentett párosok:

Gombos Edina és férje, Alberto Costafreda

Deák Rebeka és Kabai András

Miért vállalta el Gombos Edina a kihívást?

Gombos Edina számára különleges jelentőséggel bír a szereplés, hiszen hosszú idő után tér vissza a képernyőre.

Novemberben 50 éves leszek, és minden tízes évfordulónál kitalálok valami őrültséget. Olyankor ki kell lépni a komfortzónából és még extrém dolgot csinálni. Erre nekem az Ázsia Expressz tökéletes lesz

- mondta Gombos Edina.

A műsorvezető ugyanakkor azt is elárulta, hogy a legnagyobb kihívást számára nem a feladatok, hanem a családjától való elszakadás jelenti:

Az igazság az, hogy egy napot nem töltöttünk külön. Tehát mi mindig együtt vagyunk a gyerekekkel. És most így próbálom trenírozni magam, hogy hogy fogok viselkedni ebben a szituációban, de igazából ez megjósolhatatlan. Ott derül majd ki, hogy ki tudom-e húzni a dugót, és azt mondani, hogy most a játékra koncentrálok 100 százalékosan, a kalandra

- fogalmazott.

Mit vár a közös szerepléstől Deák Rebeka és Kabai András?

A Házasság első látásra két szereplője a műsor után talált egymásra, most pedig kapcsolatukat is próbára teszik.

Lehet hazafelé már nem egymás mellett ülünk

- mondták.

A páros azonban hangsúlyozta, hogy tudatosan készülnek a kihívásokra, és igyekeznek minden felmerülő konfliktust közösen, nyugodtan megbeszélni, hogy erősítsék a kapcsolatukat a verseny során.