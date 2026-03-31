Az Ázsia Expressz újabb két meglepő párosát leplezték le

Fischer Gábor a TV2 programigazgatója az Ázsia Expressz újabb két párosát fedte fel: Balogh Eleni és a vőlegénye, Soós Dávid, valamint Deutsch Anita és Csomor Csilla is csatlakozik a csapathoz, számolt be a Blikk.

Balogh Eleni a vőlegényével, Soós Dáviddal indul harcba az Ázsia Expressz fődíjáért

Fotó: BORS/Szabolcs László / BORS/Szabolcs László

Balogn Eleni és Soós Dávid már ismerős lehet a tévénézőknek olyan műsorokból, mint a Nyerő Páros vagy a Lakásvadászok. A szépségkirálynő emellett állandó szereplője a Szerencsekeréknek is.

Deutsch Anita és Csomor Csilla mindketten jól ismert színésznők, akik a képernyőn és a színpadon is megfordulnak. Anita országosan főként a Barátok közt című népszerű napi sorozatból vált ismertté, ahol Szilágyi Andrea szerepét alakította. Csomor Csilla szintén hosszú pályát futott be: klasszikus képzést szerzett, és főleg színházi, film‑ és televíziós szerepeiről ismert, de ő is szerepelt a Barátok köztben, ahol Berényi Zsuzsa karakterét formálta meg.

Új helyszínen tér vissza az Ázsia Expressz

A TV2 hivatalosan is bejelentette, hogy az Ázsia Expressz idei évada új helyszíneken, Brazíliában és Bolíviában forog, ahol a párosok izgalmas kalandok során mérhetik össze az erejüket. A fődíj ezúttal is 20 millió forint, amelyért nemcsak egymással, hanem a környezet kihívásaival is meg kell küzdeniük. A műsorvezetői feladatokat ismét Ördög Nóra látja el, aki már korábban is bizonyított.

Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója az Instagramon osztja meg sorra a párosok nevét szerdáig.

A korábban bejelentett nevek

Az első bejelentett párosok között volt Gombos Edina és férje, Alfredo Costafreda, akikkel már egy évtizede nem találkozhattak a magyar tévénézők. Az egykori műsorvezetőnő és a családja Floridában élnek.

Deák Rebeka és Kabai András a Házasság első látásra korábbi szereplői, akik a forgatások után egymásra találtak, és most közösen vágnak neki az Ázsia Expressz kihívásainak.

Tischler Petra és Vomberg Frigyes a Séfek séfe ítészeként már bizonyították, hogy csapatként remekül működnek, ám most kalandos feladatok megoldásában kell segíteniük egymást.