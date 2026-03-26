Baki az RTL élő adásában – a műsorvezető nem vette észre, hogy még forog a kamera és olyat mondott...

Kínos baki történt az RTL Reggeli élő adásában. A műsorvezetők nem vették észre, hogy már forog a kamera – írja a Blikk.

Peller Anna bakizott: a műsorvezető nem vette észre, hogy már forognak a kamerák

Peller Anna és húga, Peller Mariann rendszeresen vezetik együtt a reggeli műsort, amit élőben sugároz az RTL. A napokban Anna nem vette észre, hogy már forognak a kamerák, és különösen közvetlen módon köszöntötte a vendéget, Dobó Katát.

„Jó reggelt, te, szépségkirálynő!” – mondta mosolyogva, miközben helyet foglalt. A helyzetet testvére, Peller Mariann oldotta meg, amikor játékosan közölte, hogy már amúgy adásban vannak.

„És tök jó, hogy már tulajdonképpen adásban vagyunk” – mondta mosolyogva a műsorvezető.

Az RTL Reggeli műsorában nem ez az első baki, az egyik adásban percekbe telt, mire a bevezetőt el tudta mondani Szujó Zoltán és Ábel Anita egy nevetőgörcs miatt.

