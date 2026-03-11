Mi ez a bűz a Balatonnál? – sokkoló látvány, kiakadtak a helyiek

A látványos, sokak szerint gyomorforgató bűzös halmok valójában az éves karbantartási munkák részei. A Balaton partján minden évben elvégzik az iszapkotrást és a nádvágást, hogy a nyári szezonra rendezett és biztonságos legyen a vízpart – írja a Sonline.

Iszap a Balaton-parton

Fotó: Facebook

Használható partszakaszokat alakítanak ki a Balatonnál

Fonyód polgármestere, Erdei Barnabás elmondta: ami most a sétányok mentén felhalmozva látható, az nem szemét, hanem a Balaton medréből kitermelt iszap.

A munkálatok során az anyagot ideiglenesen a parton hagyják, hogy kiszáradjon és kezelhetővé váljon. Ezután a város a kiszáradt iszapot a strandok rendezésére használja fel.

A fonyódligeti és a Fürdő utcai strandnál például a kiszáradt anyagot a Panoráma strandon terítik szét, így alakítanak ki kellemesebb, puhább partszakaszt a fürdőzők számára. A városnak több mint 10 millió forintjába kerül a művelet.

A polgármester szerint ez gyakorlatilag minden évben szükséges, mert az őszi és téli viharok a parton lévő homokot és üledéket visszahordják a tóba. Hasonló munkák zajlanak Zamárdi területén is.

A város polgármestere, Csákovics Gyula szerint az iszapkotrás és a nádvágás elengedhetetlen ahhoz, hogy a partszakaszok használhatók maradjanak.

Ha ezeket a munkálatokat nem végeznék el időben, a növényzet és az üledék gyorsan benőné a vízhez vezető területeket, és a stégek megközelítése is nehézzé válna.

A munkák több utcavégen is zajlanak, például a Táncsics utca, a Klapka utca és a Jegenye tér környékén. A folyamatot a vízügyi hatóságok folyamatosan ellenőrzik, különösen a kikötők környékén.

A munkák egyik legnagyobb hátránya, hogy a part menti területek egy része átmenetileg tönkremegy. Ahol most az iszap szárad, ott a fű gyakran teljesen elpusztul.

A városvezetők szerint azonban ez elkerülhetetlen, és a terület a munkák után néhány hét alatt regenerálódik.

A cél az, hogy a nyári szezon kezdetére minden rendben legyen. Ha a tervek szerint haladnak a munkák, júniusra már tiszta, rendezett és használható partszakaszok várják majd a strandolókat a Balatonnál.