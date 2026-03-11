Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin megragadta a telefont – erre a hívásra kevesen számítottak

Ezt látnia kell!

Hát itt bujkál! Térképen Zelenszkij bunkerei

Balaton

Mi ez a bűz a Balatonnál? – sokkoló látvány, kiakadtak a helyiek

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokan felháborodva kérdezik a Balaton partján sétálva: mi ez a bűz és mocsok a sétányokon? Az elmúlt napokban hatalmas, sötét és bűzös halmok jelentek meg a part mentén, ami miatt több Balaton-parti településen is kiakadtak a helyiek és a turisták. A közösségi médiát ellepték a fotók a furcsa kupacokról, sokan pedig hanyagsággal és rendetlenséggel vádolták az önkormányzatokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Balatonpolgármesterbűz

A látványos, sokak szerint gyomorforgató bűzös halmok valójában az éves karbantartási munkák részei. A Balaton partján minden évben elvégzik az iszapkotrást és a nádvágást, hogy a nyári szezonra rendezett és biztonságos legyen a vízpart – írja a Sonline.

Iszap a Balaton-parton – Fotó: Facebook
Iszap a Balaton-parton
Fotó: Facebook

Használható partszakaszokat alakítanak ki a Balatonnál

Fonyód polgármestere, Erdei Barnabás elmondta: ami most a sétányok mentén felhalmozva látható, az nem szemét, hanem a Balaton medréből kitermelt iszap.

A munkálatok során az anyagot ideiglenesen a parton hagyják, hogy kiszáradjon és kezelhetővé váljon. Ezután a város a kiszáradt iszapot a strandok rendezésére használja fel.

A fonyódligeti és a Fürdő utcai strandnál például a kiszáradt anyagot a Panoráma strandon terítik szét, így alakítanak ki kellemesebb, puhább partszakaszt a fürdőzők számára. A városnak több mint 10 millió forintjába kerül a művelet.

A polgármester szerint ez gyakorlatilag minden évben szükséges, mert az őszi és téli viharok a parton lévő homokot és üledéket visszahordják a tóba. Hasonló munkák zajlanak Zamárdi területén is. 

A város polgármestere, Csákovics Gyula szerint az iszapkotrás és a nádvágás elengedhetetlen ahhoz, hogy a partszakaszok használhatók maradjanak.

Ha ezeket a munkálatokat nem végeznék el időben, a növényzet és az üledék gyorsan benőné a vízhez vezető területeket, és a stégek megközelítése is nehézzé válna.

A munkák több utcavégen is zajlanak, például a Táncsics utca, a Klapka utca és a Jegenye tér környékén. A folyamatot a vízügyi hatóságok folyamatosan ellenőrzik, különösen a kikötők környékén.

A munkák egyik legnagyobb hátránya, hogy a part menti területek egy része átmenetileg tönkremegy. Ahol most az iszap szárad, ott a fű gyakran teljesen elpusztul.

A városvezetők szerint azonban ez elkerülhetetlen, és a terület a munkák után néhány hét alatt regenerálódik.

A cél az, hogy a nyári szezon kezdetére minden rendben legyen. Ha a tervek szerint haladnak a munkák, júniusra már tiszta, rendezett és használható partszakaszok várják majd a strandolókat a Balatonnál.

Balatoni árak 2026: tényleg olcsóbb a külföldi nyaralás a Balatonnál?

Utánaszámoltunk, mennyibe kerülhet egy olcsó nyaralás 2026-ban a Balatonnál vagy a horvát tengerparton.

Óriási a baj? Így áll a Balaton vízszintje

A Balaton vízszintje jelenleg rekord közeli alacsony, ami a turizmus és a hajózás szempontjából is kihívást jelenthet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!