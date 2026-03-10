Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szánalmasan kevesen voltak Magyar Péter bonyhádi fórumán – fotó

Ezt látnia kell!

Ukrán sztárújságíró: fegyvereseket képeznek ki, hogy kirobbantsák a „magyar Majdant”

Balaton

Óriási a baj? Így áll a Balaton vízszintje

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az idei tavasz sem hozott könnyebbséget a magyar tengernek. A Balaton vízszintje jelenleg rekordközeli alacsony, ami a turizmus és a hajózás szempontjából is kihívást jelenthet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Balatonvízszintcsökkentésvízminőség romlásvízminőségvízszint

Tavasszal ugyan megérkezett az olvadás és a csapadék, mégis sokakban aggodalmat kelt a helyzet. Március elején a Balaton vízszintje mindössze 87-88 centiméter körül alakult, jóval elmaradva a sokéves átlagtól, ami a nyári turizmusra, a hajózásra és a vízminőségre is kihatással lehet, írja a Veol.

A tartósan száraz, meleg időjárás miatt folyamatosan apad a Balaton vízszintje.
A Balaton vízszintje jelenleg rekordközeli alacsony
Fotó: Unsplash

A Balaton vízszintje továbbra is alacsony

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a 2025-ös évben a csapadék 23 százalékkal maradt el az átlagtól, ami a vízkészlet csökkenéséhez vezetett. Bár a természetes ingadozás miatt a Balaton vízszintje időről időre alacsonyabb, az elmúlt évek melegedése és a párolgás növekedése hosszú távon kockázatot jelent. 

Tavaly a tó vizének párolgása 220 milliméterrel haladta meg a csapadék mennyiségét, így az éves vízkészlet drámai módon csökkent.

A szakemberek szerint a nyári turizmusra és a hajózásra ez nem lesz közvetlen hatással, hiszen a tó feltöltődése április végéig folytatódik. Ugyanakkor az algásodás és a hőmérséklet-emelkedés komoly ökológiai problémát jelent. A Balaton vízhőmérséklete az elmúlt három évtizedben gyorsan emelkedett, ami kedvez az algák elszaporodásának és az oxigénhiányos állapotok kialakulásának. A nádasok visszaszorulása és az invazív fajok terjedése tovább fokozza a tó érzékenységét.

A közelmúlt kutatásai szerint a magyarok többsége természetesebb Balatont szeretne, hozzáférhető partokkal, megőrzött nádasokkal és visszafogott beépítéssel. A turizmus, az ökológia és a közösségi igények közötti egyensúly megtalálása egyre nagyobb kihívás a szakemberek számára. A Balaton jelenleg nincs közvetlen veszélyben, de a klímaváltozás és az emberi hatások hosszú távon komoly próbatételt jelenthetnek a magyar tenger számára.

Bekeményítettek a Balaton környékén: ennek sokan nem fognak örülni

Nagy dobásra készülnek a somogyi települések, hogy végleg kiszorítsák a bűnözést a Balaton környékéről. A fejlesztés egyik kulcsa a térfigyelő kamerák hálózatának kiépítése, amely a déli parton és a környező falvakban figyeli majd a közterületeket.

Fizetős és ingyenes strandok a Balatonon – körkép szállásfoglalás előtt

Foglalás előtt érdemes átgondolni, melyik partszakasz illik hozzánk. A strand kiválasztása a nyaralás élményét és a költségeket is befolyásolja.


 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!