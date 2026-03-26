Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„A helyzet súlyos” – sokkoló hírek érkeztek Zelenszkij állapotáról

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 781,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -166,3 Ft

Balaton

Mi lesz így nyáron? Aggasztó fotók terjednek a Balatonról, most megszólalt a vízügy

4 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az elmúlt napokban sokakat aggasztottak a Balaton alacsonyabb vízállásáról készült fotók, amelyek gyorsan terjedni kezdtek a közösségi médiában. A Balaton kapcsán most hivatalos válasz is érkezett: a jelenlegi vízszint valóban elmarad a megengedett felső határtól, de a szakemberek szerint továbbra is a természetes tartományon belül van.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Balatonalacsony vízállásvízszint

2026. március 25-én a Balaton átlagvízállása 90 centiméter volt. A Balaton esetében sokan tévesen úgy gondolják, hogy létezik egy előírt, ideális vízszint, amelyet pontosan tartani kell, a vízügyi tájékoztatás szerint azonban valójában a havi maximálisan megengedhető vízállást rögzíti a szabályozás. Márciusban ez 115 centiméter, vagyis a mostani szint ettől 25 centiméterrel marad el, de ez nem azt jelenti, hogy rendkívüli helyzet alakult volna ki. 

A Balaton átlagvízállása jelenleg 90 centiméter
A Balaton átlagvízállása jelenleg 90 centiméter
Fotó: Vasvári Tamás / MTI

Mit mondanak a számok?

A vízügyi adatok szerint a március végi, április eleji hosszú távú átlag nagyjából 96 centiméter körül alakul, így a mostani 90 centiméter ettől csak 6 centiméterrel marad el. Az elmúlt 105 év adatsora alapján ráadásul az esetek jelentős részében ennél alacsonyabb vízállás is előfordult már ebben az időszakban.

Nincs rendkívüli helyzet, a Balaton továbbra is töltődik

A part mentén most valóban több helyen látszanak száraz kövek és visszahúzódott vízfelületek, de a szakemberek szerint ez önmagában nem ad okot pánikra. A Balaton téli-tavaszi időszakban természetes módon töltődik, és a hivatalos álláspont szerint ez a folyamat jelenleg is megfigyelhető – számolt be a Blikk.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!