Mi lesz így nyáron? Aggasztó fotók terjednek a Balatonról, most megszólalt a vízügy

2026. március 25-én a Balaton átlagvízállása 90 centiméter volt. A Balaton esetében sokan tévesen úgy gondolják, hogy létezik egy előírt, ideális vízszint, amelyet pontosan tartani kell, a vízügyi tájékoztatás szerint azonban valójában a havi maximálisan megengedhető vízállást rögzíti a szabályozás. Márciusban ez 115 centiméter, vagyis a mostani szint ettől 25 centiméterrel marad el, de ez nem azt jelenti, hogy rendkívüli helyzet alakult volna ki.
Mit mondanak a számok?
A vízügyi adatok szerint a március végi, április eleji hosszú távú átlag nagyjából 96 centiméter körül alakul, így a mostani 90 centiméter ettől csak 6 centiméterrel marad el. Az elmúlt 105 év adatsora alapján ráadásul az esetek jelentős részében ennél alacsonyabb vízállás is előfordult már ebben az időszakban.
Nincs rendkívüli helyzet, a Balaton továbbra is töltődik
A part mentén most valóban több helyen látszanak száraz kövek és visszahúzódott vízfelületek, de a szakemberek szerint ez önmagában nem ad okot pánikra. A Balaton téli-tavaszi időszakban természetes módon töltődik, és a hivatalos álláspont szerint ez a folyamat jelenleg is megfigyelhető – számolt be a Blikk.
