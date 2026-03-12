Mi történik a Balatonnál? Furcsa adatokat mértek a tónál

2026 márciusában a szakemberek továbbra is kiemelten figyelik a tó állapotát. A legfrissebb siófoki mérések szerint a Balaton vízszintje már kilenc napja 89 centiméter, ami jóval elmarad a tavaszi időszakban megszokott értékektől.

Nem emelkedik a Balaton vízszintje

Fotó: MICHAL FLUDRA / NurPhoto / AFP

Kilenc napja nem emelkedik a Balaton vízszintje

A vízügyi adatok szerint a Balaton vízszintje a siófoki vízmércéhez viszonyítva kilenc napja 89 centiméter. Az elmúlt két hétben mindössze 2 centiméteres emelkedést mértek.

Tavasszal általában fokozatos vízszintemelkedés figyelhető meg a tónál. Márciusban az ideális üzemi vízszint 115 centiméter körül alakul, míg május végére a 120 centiméter számít optimálisnak, különösen a hajózás és a kikötők működése szempontjából.

Hideg még a Balaton vize

A fürdőzésre egyelőre kevésbé csábító a Balaton.

A vízügyi adatok szerint Siófoknál a víz hőmérséklete reggel mindössze 6,8 Celsius-fok volt.

Jelentős az eltérés az átlagtól

A szakemberek szerint a Balaton vízszintje jelenleg jóval alacsonyabb a sokéves átlagnál. Bár az olvadás és a csapadék már megérkezett a térségbe, a vízállás egyelőre nem közelíti meg a tavaszra jellemző szinteket.

Cikkünk a VEOL tájékoztatása alapján készült.

