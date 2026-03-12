Hó után fagyi: már februárban beindult a szezon a Balatonnál

A balatoni fagyizók többsége hagyományosan a tavaszi ünnepi hétvégén nyitja meg kapuit, idén azonban az élet átírta a menetrendet. Több népszerű helyen már februárban előkerültek a fagylaltos kanalak, mert a vendégek egyszerűen nem akartak tovább várni. Volt, ahol az egyik héten még havat lapátoltak a bejáratnál, a következőn pedig már gombócokat adagoltak - írja a sonline.

Már februárban kinyitottak a fagyizók a Balatonnál. A kép illusztráció. Fotó: JENNIFER KRAMER / DPA

Bővül a szezon a Balatonon



Balatonmáriafürdőn, a Vitorlás Fagyizó tulajdonosa, Pálfi Attila fagylaltmester szerint a februári nyitás idén szinte elkerülhetetlen volt. Elmondása szerint két hete teljes gőzzel működnek, mert a vendégek már most keresik a balatoni életérzést. A szakember szerint ez komoly szemléletváltást jelent a korábbi évekhez képest. Amikor évekkel ezelőtt megnyitotta üzletét, még úgy tervezte, hogy márciustól októberig tart majd a szezon. Ma már azonban úgy látja, hogy a kereslet sokkal hosszabb nyitvatartást indokol. Célja, hogy a jövőben akár februártól decemberig működjön a fagyizó, ezért egy zárt, fűthető teraszt is építenek, hogy a hűvösebb hónapokban is fogadhassák a vendégeket.

A nemzeti ünnepre természetesen külön készülnek: a piros-fehér-zöld színekben pompázó fagylalt – mascarpone, málna és pisztácia kombinációjával – várhatóan az egyik legnépszerűbb íz lesz.

A gombóc ára 700 forint, ami a tulajdonos szerint a minőségi alapanyagok és a tisztességes bérek mellett is vállalható szint. Siófokon is hasonló a helyzet. A Dinasztia Cukrászda például már Valentin-nap környékén megnyitotta a szezont. A cukrászda munkatársa, Jónás Enikő elmondta: általában március elején kezdenek, idén azonban az enyhe időjárás és a vendégek kitartó érdeklődése miatt korábban indult a fagylaltozás. Náluk a Kinder Pingui íz már februárban is nagy kedvenc volt, nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek körében is. Mindez azt jelenti, hogy aki a március 15-i hosszú hétvégén a Balaton felé veszi az irányt, már egy teljesen bejáratott szezonba csöppen. A fagylaltozók többsége addigra csúcsra jár, a vendégeknek pedig valószínűleg csak egy dologra kell készülniük: kivárni a sorukat a napsütésben egy jó gombóc fagyiért. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy kilenc napja nem emelkedik a Balaton vízszintje.