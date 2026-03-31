Hetek óta bárki hallgathatja egy egri család magánéletét – nem hiszi el, hogyan!

Egerben, a Hadnagy út térségében egy család bébiőre a PMR 446-os sáv egyik csatornáján sugároz, ezért a közelben rádióval rendelkező emberek belehallgathatnak a lakásban zajló beszélgetésekbe is. A szakértői magyarázat szerint ez főleg régebbi vagy egyszerűbb, nem titkosított, analóg eszközöknél fordulhat elő, mert ezek engedély nélkül használható rádiós frekvenciákon működnek, amelyeket más készülékek is vehetnek.

Hetek óta hallgathatták egy család életét, a bébiőr okozta a bajt

Hogyan fordulhat ez elő?

A PMR446 Európában szabadon használható, engedélymentes rádiós sáv, ezért nem csak bébiőrök, hanem walkie-talkie-k és más egyszerű adó-vevők is használhatják. Ha egy bébiőr nem titkosított kapcsolaton működik, vagy folyamatos adásra van állítva, akkor a közelben más is foghatja az adását – számol be a Blikk.

A bébiőr beállítása – erre figyeljen oda

érdemes ellenőrizni, hogy a készülék analóg vagy digitális

a régebbi, nem titkosított modellek nagyobb kockázatot jelenthetnek

ha van rá lehetőség, célszerű csatornát váltani

vásárlásnál előnyösebb lehet a titkosított digitális megoldás

gyanús működés esetén érdemes a használati útmutatót vagy a gyártói leírást is átnézni

Miért fontos ez közéleti szempontból?

Az ügy túlmutat egyetlen család történetén, mert arra figyelmeztet, hogy a hétköznapi otthoni eszközök adatvédelmi kockázatot is jelenthetnek. Egy bébiőr elvileg a gyermek biztonságát szolgálja, de ha rossz technológiát vagy rossz beállítást használnak, akkor akaratlanul is nyilvánossá teheti a családi élet legintimebb pillanatait.