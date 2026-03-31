bébiőr

Hetek óta bárki hallgathatja egy egri család magánéletét – nem hiszi el, hogyan!

Egy technikai hiba vagy rossz beállítás miatt akár idegenekhez is eljuthat az, aminek kizárólag a gyerekszobában lenne a helye. A bébiőr most közéleti témává vált Egerben, miután egy helyi bejegyzés szerint a Hadnagy út környékén hetek óta szabadon fogható egy család magánélete egy nyílt rádiós csatornán.
Egerben, a Hadnagy út térségében egy család bébiőre a PMR 446-os sáv egyik csatornáján sugároz, ezért a közelben rádióval rendelkező emberek belehallgathatnak a lakásban zajló beszélgetésekbe is. A szakértői magyarázat szerint ez főleg régebbi vagy egyszerűbb, nem titkosított, analóg eszközöknél fordulhat elő, mert ezek engedély nélkül használható rádiós frekvenciákon működnek, amelyeket más készülékek is vehetnek.

Hogyan fordulhat ez elő?

A PMR446 Európában szabadon használható, engedélymentes rádiós sáv, ezért nem csak bébiőrök, hanem walkie-talkie-k és más egyszerű adó-vevők is használhatják. Ha egy bébiőr nem titkosított kapcsolaton működik, vagy folyamatos adásra van állítva, akkor a közelben más is foghatja az adását – számol be a Blikk.

A bébiőr beállítása – erre figyeljen oda

  • érdemes ellenőrizni, hogy a készülék analóg vagy digitális
  • a régebbi, nem titkosított modellek nagyobb kockázatot jelenthetnek
  • ha van rá lehetőség, célszerű csatornát váltani
  • vásárlásnál előnyösebb lehet a titkosított digitális megoldás
  • gyanús működés esetén érdemes a használati útmutatót vagy a gyártói leírást is átnézni

Miért fontos ez közéleti szempontból?

Az ügy túlmutat egyetlen család történetén, mert arra figyelmeztet, hogy a hétköznapi otthoni eszközök adatvédelmi kockázatot is jelenthetnek. Egy bébiőr elvileg a gyermek biztonságát szolgálja, de ha rossz technológiát vagy rossz beállítást használnak, akkor akaratlanul is nyilvánossá teheti a családi élet legintimebb pillanatait.

Ez is érdekelheti:

Figyelem: 7 biztos jel, hogy a telefonján kémkednek

Sokan tartanak attól, hogy valaki meghallgatja vagy figyeli a készüléküket. A telefon lehallgatásának jelei viszonylag könnyen észrevehetők – ha tudja, mire kell figyelni, megvédeni is egyszerűbb az eszközét.

Hátborzongató, amit a babamonitoron láttak

Korábban egy idős asszony meghalt a házban. Rémálom lett a szülők élete.

 

 

