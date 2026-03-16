Szita Károly nyitotta meg Orbán Viktor fórumát – „Szavazzatok a jövőtökre!”

Kedves barátaim, régi motoros vagyok a politikában, sok mindent láttam már, jó és rossz kormányzást egyaránt. Láttam fejlődést, stagnálást, láttam visszaesést. És láthattuk, megélhettük együtt a szárnyalást is. Kaposvár nagy lehetőségét, amellyel élni is tudott, hogy egy igazi 21. századi várossá erősödött. Szóval sok mindent láttam. Kedves barátaim, olyan veszélyt azonban, amilyen most fenyeget bennünket, ilyet még nem láttam. Épp ésszel nehéz felfogni, hogy létezik olyan a magyar ember, aki saját hazája szolgálata helyett annak ellenében szervezkedik, hogy van egy párt, a Tisza Párt, amelyet nyíltan külföldről pénzelnek, amely nyíltan külföldi érdekeket képvisel, eladva ezzel a hazáját. Elnökükkel, Magyar Péterrel az élen, szövetségben Brüsszellel, szövetségben Ukrajnával, amely a kőolajvezeték elzárásával akarja kivéreztetni hazánkat és városunkat. Innen, Kaposvárról is üzenjük, ez nem fog sikerülni

– mondta Szita Károly.

„De kedves barátaim, most azonban április 12-én talán még az eddigieknél is fontosabb napra ébredünk. Biztonság vagy kiszolgáltatottság? Gyarapodás vagy ismét csak szegénység? Brüsszel vagy hazánk? Háború vagy béke? S mindennek tetejében a kérdés, hogy itt Magyarországon Orbán Viktor alakít-e kormányt, vagy Vlagyimir Zelenszkij? Bizony, barátaim, hogy nagyon nagy a tét. Ezért arra kérem mindnyájatokat szavazzunk Gelencsér Attilára, szavazzatok a Fideszre, szavazzatok Orbán Viktorra és kormányára. A legfontosabb, hogy szavazzatok magatokra a jövőtökre. A kérdés az ott meghajlunk vagy megmaradunk. Mi már tudjuk a, mi már tudjuk a választ felgyőzelemre” – emelte ki Szita Károly.

