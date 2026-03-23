Az európai uniós ügyekért felelős miniszter videóban szólalt meg a választási kampány kapcsán. Bóka János közösségi oldalán arról beszélt, hogy külső erők próbálnak beavatkozni a magyar választási kampányba.
Bóka János szerint Brüsszel egyre kétségbeesettebben próbál beavatkozni a magyar választási kampányba Magyar Péter és a Tisza Párt érdekében. Az európai uniós ügyekért felelős miniszter közösségi oldalán tett közzé egy videót, amelyben részletesen ismertette álláspontját.
Brüsszel kétségbeesetten próbál beavatkozni a magyar választási kampányba, hogy a Tisza Pártot segítse. Az április 12-i választás tétje, hogy Magyarországnak nemzeti és szuverén kormánya lesz, vagy egy olyan bábkormánya, amit külföldi titkosszolgálati akcióval segítenek hatalomba
– írta bejegyzésében Bóka János.
