Ezt a csodazöldséget mindenkinek érdemes lenne fogyasztania

A brokkoli a káposztafélék családjába tartozik, akárcsak a karfiol, a kelkáposzta vagy a kelbimbó. Amit megeszünk belőle, az valójában a növény éretlen virágzata, a sűrű, zöld bimbók és a vastag, ehető szár – olvasható a Daily Mail weboldalán.

Brokkoli a tányéron

Fotó: Unsplash

A brokkolinak számtalan előnye van

A brokkolit a történelmi feljegyzések szerint már több mint 2000 éve termesztették a Földközi-tenger térségében, valószínűleg Olaszországban. A rómaiak már fogyasztották korai változatait. Nagy-Britanniában csak a 18. században terjedt el, az Egyesült Államokban pedig az 1920-as évektől vált igazán népszerűvé.

Az olasz és az ázsiai konyha ma is előszeretettel használja: fokhagymával pirítva, tésztákban, wokban sütve vagy fűszeres zöldségételek részeként.

A brit dietetikus, Nichola Ludlam-Raine szerint a brokkoli tápanyagprofilja kiemelkedő. Egy 80 grammos adag – nagyjából egy maréknyi rózsa – 2–3 gramm rostot tartalmaz. A brokkoliban oldható és oldhatatlan rost is megtalálható, ami támogatja az emésztést, a bélműködést és a vércukorszint egyensúlyát.

Emellett:

Rendkívül alacsony zsírtartalmú (100 grammonként kevesebb mint 1 gramm zsír).

Szénhidráttartalma is mérsékelt (4–5 gramm/100 g), ennek nagy része rost.

Alacsony glikémiás hatású, így lassabban emeli meg a vércukorszintet.

Mindössze körülbelül 35 kalóriát tartalmaz 100 grammonként.

A brokkoli szára is ehető, ráadásul egészséges, hiszen rostban gazdag, ugyanazokat az értékes növényi vegyületeket tartalmazza, mint a rózsák. A vastagabb szár külső héját érdemes meghámozni, így puhább lesz.

A brokkoli vitaminokat és különleges növényi vegyületeket tartalmaz, többek között C-vitamint, K-vitamint, folsavat, káliumot és rostot. Emellett glükozinolátokat és szulforafánt is. Ezek a növényi vegyületek akkor aktiválódnak igazán, amikor a zöldséget feldaraboljuk vagy megrágjuk. A szulforafánt számos kutatás vizsgálja antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatásai miatt.

A szakértő szerint a brokkoli legjobb elkészítési módja a kíméletes párolás vagy a mikrózás rövid ideig. A túlfőzés csökkentheti a vízben oldódó vitaminok mennyiségét. Nyersen is fogyasztható, bár egyesek számára emészthetőbb enyhén hőkezelve.