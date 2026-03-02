Hírlevél
budavári sikló

Így indult el a Budavári sikló, a főváros egyik ikonja

45 perce
Olvasási idő: 5 perc
1870. március 2-án új korszak kezdődött Budapest közlekedésében. A Budavári sikló ekkor indult el először, és hamar a főváros egyik legismertebb jelképe lett. A gőzhajtású kötélvontatású vasút nemcsak praktikus megoldást kínált a Várhegy megközelítésére, hanem páratlan panorámát is biztosított a pesti oldalra.
budavári siklóközlekedésfőváros

A Budavári sikló története Széchenyi Ödön kezdeményezésére indult, aki a Lyonban látott példa alapján javasolta egy gőzüzemű hegyipálya építését a Várhegy lejtőjén. A terveket Wohlfahrt Henrik készítette, a pálya pedig Vignol-féle síneken, 30 fokos lejtéssel épült meg, 182 000 forintos költséggel.

A Budavári sikló 156 éve szállít utasokat Margit és Gellért kocsijaival a Várhegyen.
A Budavári sikló 156 éve szállít utasokat Margit és Gellért kocsijaival a Várhegyen Fotó: MW archív / MTI

A Budavári sikló megnyitása 1870-ben hatalmas sikert hozott

A különleges közlekedési eszközt 1870. március 2-án avatták fel, másodikként Európában. A Budavári sikló megnyitása 1870-ben hatalmas érdeklődést váltott ki: 1

873-ban már 1,5 millió utast szállított. A turisták annyira megszerették, hogy még az 1928-ban elinduló autóbusz-közlekedés sem tudta visszavetni a forgalmát.

Háborús pusztítás és hosszú újjászületés

A második világháborúban a felső állomás és az egyik kocsi légibomba következtében megsemmisült. Bár az alsó épület és a gőzgép épen maradt, a romokat 1948–49-ben eltakarították, és a közlekedést autóbuszokkal kívánták megoldani.

Évtizedekig csak tervek születtek: mozgólépcsős elképzelés, újabb és újabb újjáépítési koncepciók követték egymást. 

Végül 1986. június 4-én nyitották meg ismét a Budavári sikló újjáépítés eredményeként.

Azóta évente átlagosan 500 ezer és 1 millió közötti utas használja a járatot.

Technikai érdekességek a Budavári siklóról

  • Pályahossz: 95 méter
  • Szintkülönbség: 50 méter
  • Befogadóképesség: 2 × 24 utas
  • Sebesség: eredetileg 3 m/s, később csökkentett tempó
  • Nyomtáv: 1435 mm
  • Meghajtás: ma elektromos motor

A két kocsi – Margit és Gellért — ingajelleggel közlekedik: miközben az egyik felfelé halad, a másik lefelé szállít utasokat.

Világörökségi státusz és mai szerepe

A Budavári Palota megközelítésének egyik legnépszerűbb módja ma is a Budavári sikló, amely Budapest Duna-parti látképének szerves része. 1987 óta az UNESCO világörökségi listáján is szerepel.

Az alsó állomás a Clark Ádám téren, a Széchenyi lánchíd budai hídfőjénél található, míg a felső végállomás a Szent György téren helyezkedik el.

Fontos változás jön a BKV-jegyeknél februártól

Februártól jelentős változások lépnek életbe a Budavári Sikló és a Zugligeti Libegő jegyrendszerében, amelyek az utasok számára átláthatóbb és rugalmasabb megoldásokat kínálnak. A megújulás a BKV-jegyek kínálatát is érinti, új jegytípusokkal és kedvezményekkel segítve a belföldi utasokat és a turistákat egyaránt.

Nézzen képeket a 2020-ban 150 éves a Budavári Siklóról!

Ez volt a világ második siklója, megépítését gróf Széchenyi Ödön javasolta.

 

