BYD

Hatalmas, rejtélyes fekete csövek jelentek meg Szeged mellett

Szegeden sokak figyelmét felkeltették a Téli-kikötő út mentén megjelent hatalmas fekete csövek. A BYD új fejlesztése egy csaknem kilenc kilométeres csatorna kiépítését jelenti a készülő gyárhoz. A vezeték feladata az lesz, hogy a szennyvizet a szegedi telepre juttassa.
BYDSzegedgyár

A BYD szegedi beruházásához kapcsolódva egy hosszú csatorna épül a gyár és a szennyvíztisztító telep között. A fejlesztéshez hegesztett műanyagcsöveket használnak, amelyek a szennyvíz elvezetését szolgálják.

BYD gyár épül Szegeden (A képen a A BYD logója látható a varsói BYD-szalon bejáratánál 2026. január 17-én), WARSAW, POLAND  JANUARY 17:The BYD logo is seen at the entrance to the BYD Salon in Warsaw, Poland, on January 17, 2026. (Photo by Artur Widak/NurPhoto) (Photo by Artur Widak / NurPhoto via AFP)
BYD gyár épül Szegeden (A képen a A BYD logója látható a varsói BYD-szalon bejáratánál 2026. január 17-én) Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

BYD fejlesztés Szegeden: csatorna épül a gyárhoz

A Téli-kikötő út mentén feltűnt hatalmas fekete csövek sokak figyelmét felkeltették Szegeden. Az arra járók találgatni kezdték, milyen beruházás készül a Medencés kikötő felé vezető útszakaszon, a háttérben azonban a BYD újabb fejlesztése áll.

A helyszínen hétfőn is intenzíven dolgoztak a szakemberek, akik a gigantikus műanyagcsöveket hegesztették össze. 

A tervek szerint a csaknem kilenc kilométer hosszú vezeték a készülő BYD-gyártól egészen a Medencés kikötő közelében működő szegedi szennyvíztisztító telepig fut majd.

 A csatorna feladata az lesz, hogy a gyár szennyvizét eljuttassa a Szegedi Vízmű Zrt. telepére.

A kínai elektromosautó-gyártó szegedi beruházása közben látványos ütemben halad. A közel háromszáz hektáros területen egymás után nőnek ki a földből a hatalmas csarnokok, több épület kívülről már szinte késznek tűnik. Esténként a kivilágított gyáregységekben már a gépsorok fényei is láthatók – írta meg a Délmagyar.

A fejlesztés azonban nem csak a gyárépületekről szól. Párhuzamosan épül ki a teljes közlekedési és közmű-infrastruktúra is, amely a gyár működését szolgálja majd. Ennek egyik fontos eleme a most épülő szennyvízcsatorna, amely a BYD szegedi projektjének újabb látványos állomása.

Magyarországi autóipar: Mit hozhat a BMW és BYD gyár?

A gazdaságtörténetből több olyan példát is lehetne említeni, amikor egy-egy új iparág egész országok sorsát formálta át. Napjainkban Magyarországon az elektromos autógyártás tölti be ezt a szerepet. A hetekben átadták a BMW debreceni gyárát és hamarosan a BYD szegedi gyártóbázisa is termőre fordulhat, ami nem csak a magyarországi autóiparnak, de az egész magyar gazdaságnak is hatalmas lökést adhat.

A BYD jelentős előrehaladást ért el a motorok fejlesztésében. A kínai autógyártó óriásvállalat által szabadalmaztatott innovációk nemcsak a tisztán elektromos, hanem a hibrid hajtásláncok számára is komoly előnyt jelenthetnek.

 

