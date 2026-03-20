Megható videóval búcsúzott Chuck Norristól Orbán Viktor – videó

Úgy érezte, mintha már régóta ismerné – így szólt korábban Orbán Viktorhoz Chuck Norris egy emlékezetes találkozás során, amelyről a miniszterelnök videót is megosztott közösségi oldalán. A felvétel „Kopók” címmel jelent meg, és gyorsan nagy figyelmet kapott.

Chuck Norris és Orbán Viktor találkozása — a miniszterelnök a halálhír után is elbúcsúzott a legendától

Orbán Viktor elbúcsúzott Chuck Norristól, és felidézte a közös találkozást

A színész halálhíre után Orbán Viktor is megemlékezett róla, és elbúcsúzott a világszerte ismert akcióhőstől, aki nemcsak a filmvásznon, hanem a jótékonyság terén is maradandót alkotott.

A videóban a legendás amerikai színész arról beszélt, hogy sokat hallott Orbán Viktorról, ezért olyan érzése volt, mintha már régi ismerősök lennének. Hozzátette azt is, hogy véleménye szerint a magyar miniszterelnök politikája több ponton hasonlít az akkori amerikai elnök, Donald Trump irányvonalához.

A találkozás során Orbán Viktor személyesen vitte el Chuck Norrist a Terrorelhárítási Központ budapesti bázisára, ahol közös fotók is készültek. A miniszterelnök később „Elit alakulat” címmel egy képet is megosztott, amelyen a színész mellett TEK-esek is láthatók voltak.

Chuck Norris akkoriban jótékonysági céllal érkezett Magyarországra: ő indította el a Baptista Szeretetszolgálat 15. Cipősdoboz-gyűjtő akcióját. Feleségével együtt vett részt a budapesti rendezvényen, amelyet a Papp László Sportarénában tartottak.