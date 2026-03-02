Edzés közben orgazmus? Nem vicc, a tudomány szerint létezik a coregazmus

Ha azt hiszi, az edzés csak az izzadságról és fáradtságról szólhat, téved. Egyre többen fedezik fel, hogy a testmozgás közben nemcsak az alakjuk formálódik, hanem bizonyos gyakorlatok akár rendkívüli testi élvezetet is okozhatnak. A jelenség neve: coregazmus – írja a Bors.

A coregazmus intenzív izommunka közben jelentkezhet – Fotó: Unsplash

Coregazmus: orgazmus edzés közben

A coregazmus egy különleges fizikai reakció, amely intenzív izommunka közben jelentkezhet, anélkül, hogy szexuális izgalomra lenne szükség. A jelenség főként a törzs izmainak, az alhasnak és a medencefenéknek a dolgoztatásakor alakul ki, amikor az idegrendszer válasza az agy számára örömteli élményként értelmeződik. Bár nem mindenki tapasztalja meg, aki igen, gyakran mélyebb, lassan terjedő érzésként írja le, amely eltér a klasszikus orgazmustól.

Tipikus helyzetek közé tartozik a függeszkedés, kötélmászás vagy intenzív törzserősítés, amikor a mozgásra és a belső érzékekre figyelve a test „önálló örömforrássá” válik.

Fontos tudni, hogy a coregazmus nem kapcsolódik szexuális irányultsághoz vagy fantáziáláshoz, csupán egy természetes, testmozgás közben előforduló reakció. Van, aki felszabadítónak, van, aki meglepőnek éli meg – mindenesetre bizonyítja, hogy az edzés nem csak küzdelem, hanem örömforrás is lehet.

