Lehet, hogy Brüsszel és Kijev Magyarország ellen van, de Európa és a világ Orbán Viktor mellett áll

Hiába próbálja elhitetni a baloldal dezinformációval az ellenkezőjét, a 2026-os CPAC Hungary bizonyította: a jobboldal nemcsak idehaza van többségben, hanem világszinten is a békepárti többség része. Az Alapjogokért Központ által immár ötödik alkalommal megrendezett CPAC Hungaryn a magyar jobboldal szövetségesei egyértelműen kiálltak a migrációellenes, család- és békepárti politika mellett.

CPAC Hungary 2026 – Orbán Viktor és a nemzetközi jobboldal vezetői együtt üzentek a békepárti politika mellett

CPAC Hungary 2026 – Orbán Viktor és a nemzetközi jobboldal egységes üzenete

A rendezvény főszónoka idén is Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke volt, akit Donald Trump exkluzív videóüzenetben támogatott. A magyar miniszterelnök egyértelművé tette: a jobboldal áprilisban győzni fog, mert Magyarország jövőjéről nem Brüsszel dönt, hanem a magyarok. Bár ők „nyíltan követelik, hogy legyen Magyarországon Brüsszel- és ukránbarát kormány. Hát nem lesz, barátaim” – fogalmazott. A tét nem kisebb, mint hogy a nemzetek Európája győz-e a háborúpárti, birodalmi logika felett. Három héttel a magyarországi választás előtt minden patrióta érzi: Európa legerősebb békepárti bástyáját kell most megerősíteni.

A helyszínen sokezres tömeg hallgatta a beszédeket: több mint 3000 résztvevő, 600 nemzetközi vendég, és 40 előadó volt ott a CPAC Hungary-n. A színpadon egymás után sorakoztak fel a szuverenista erők meghatározó vezetői, többek között Javier Milei, Argentína elnöke, Alice Weidel, a német AfD társelnöke, Irakli Kobakhidze, Georgia miniszterelnöke, Santiago Abascal, a spanyol VOX elnöke és Mateusz Morawiecki, Lengyelország korábbi miniszterelnöke, az ECR elnöke. Európa jobboldali pártcsaládjainak vezetői mind jelen voltak és támogatásukról biztosították Orbán Viktort a sorsdöntő, három hét múlva esedékes választások előtt.