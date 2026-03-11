Csak magyar tejet árul az Auchan – évek óta tart a vállalás

Az Auchan Magyarország továbbra is kitart amellett a vállalása mellett, hogy üzleteiben kizárólag magyar tejet kínál a vásárlóknak. A kiskereskedelmi lánc szerint ezzel nemcsak a hazai termelőket segítik, hanem a fogyasztók számára is stabil és megbízható ellátást biztosítanak.

A vállalat már évek óta együttműködik a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szereplőivel. A cél, hogy a tejtermelők, feldolgozók és kereskedők közötti kapcsolat kiszámíthatóbbá váljon, miközben a vásárlók minden esetben magyar eredetű terméket találhatnak az üzletek polcain.

Forrás: Auchan

Az Auchan évente több millió liter tejet értékesít Magyarországon. A cég önkéntes vállalása értelmében 2020 óta minden, náluk kapható 1,5 és 2,8 százalékos zsírtartalmú UHT és ESL tej hazai forrásból származik. A kezdeményezés célja, hogy hosszú távon is stabil maradjon a magyar tejpiac, és a hazai gazdák biztos felvevőpiacra találjanak.

A döntés gazdasági és társadalmi szempontból is jelentős – hangsúlyozta a vállalat. Az áruházlánc szerint fontos, hogy a magyar termelők folyamatos értékesítési lehetőséghez jussanak, miközben a vásárlók friss és megbízható eredetű termékeket vásárolhatnak. A cég emellett arra is törekszik, hogy a piacon megjelenő tejfelesleg se vesszen kárba. Az Auchan szerint azzal, hogy stabil felvásárlási lehetőséget biztosít, hozzájárul ahhoz, hogy a hazai tej a boltok polcaira kerüljön, ne pedig raktárakban halmozódjon fel. A beszállítói árak változása az áruházlánc üzleteiben gyorsan megjelenik a fogyasztói árakban is. A vállalat álláspontja szerint ez a jelenlegi gazdasági környezetben segíthet mérsékelni az inflációs nyomást. A március 5-én induló akciós katalógusban például az áruház saját márkás, egy literes, 1,5 százalékos magyar UHT teje 189 forintos áron elérhető.

Az Auchan már 2014 óta dolgozik együtt a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács által képviselt ellátási lánc szereplőivel. A közös cél az, hogy a magyar tej minden kereskedelmi csatornájukon elérhető legyen, és lehetőség szerint ne legyen szükség importtermékek kínálatára.

A vállalat emellett részt vesz a hazai tej- és tejtermékfogyasztás népszerűsítésében is. Kampányaikkal és együttműködéseikkel igyekeznek felhívni a figyelmet a magyar termékek választásának fontosságára.

A tejpiac jelenleg komoly kihívásokkal küzd. A világszerte jelentkező tejtöbblet lefelé nyomja az árakat, ami a magyar piacon is érezteti hatását. Csökkennek a termelői és feldolgozói árak, miközben a feldolgozók raktárkészletei folyamatosan nőnek.

Vincze Géza, az Auchan Magyarország ügyvezető igazgatója szerint ezért is kulcsfontosságú, hogy a vásárlók hazai tejet válasszanak. Mint fogalmazott, az üzletek polcaira kerülő minden egyes doboz tej mögött magyar gazdák munkája áll.