1,8 millió forintjába kerülne egy magyar családnak, amit a tiszás Kapitány bejelentett 

Kapitány István szerint a kormány túl sokszor avatkozik bele a multik dolgába, nem kell rezsicsökkentés, védett ár a benzinre, sem pedig árréscsökkentés. Amit a Tiszába ejtőernyőztetett Kapitány István mond, az akár évi 1,8 millió forintba is kerülhet egy magyar családnak – hívja fel a figyelmet Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó.

Ezeket az intézkedéseket azért hozta a kormány, hogy megvédje a magyar családokat, nyugdíjasokat, vállalkozásokat a háborús áremelkedésektől

– hangsúlyozta Szalai Piroska.

A főtanácsadó egy kétgyermekes, átlagos jövedelmű család példáján keresztül mutatta be a lehetséges következményeket. Becslése szerint a rezsicsökkentés, a védett üzemanyagár és az árréscsökkentés megszüntetése összesen akár évi 1,8 millió forintos többletkiadást is eredményezhetne.

A rezsicsökkentés eltörlése esetén egy négytagú család éves rezsiköltsége a jelenlegi 250–350 ezer forintról akár 1 millió forint közelébe emelkedhetne. Az árréscsökkentés megszüntetése a becslések szerint az élelmiszerárak emelkedését hozhatná magával. Ez egy átlagos háztartás esetében évente 180–360 ezer forinttal növelheti a kiadásokat.

A védett üzemanyagár megszűnése esetén az üzemanyag ára jelentősen növekedhetne. Egy átlagos autóhasználat mellett – figyelembe véve az éves futásteljesítményt és fogyasztást – ez akár évi 600–900 ezer forintos pluszkiadást is jelenthet egy család számára.

„Évi több millió forintot vennének el egy kétgyermekes családtól” – reagált Kapitány István álláspontjára Szalai Piroska.

A Tisza nemcsak a magyar családok békéjét és biztonságát, de a pénzét is keményen fenyegeti

– hangsúlyozta.

Újabb Tisza-kamu mehet a levesbe

Magyarországon 2019 és 2023 között a lakosság több mint egyharmada végzett energetikai korszerűsítést a saját otthonán – jelentette ki Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó. Tehát egyszerűen nem igaz, amit Gerzsenyi Gabriella mondott, miszerint a rezsicsökkentés nem ösztönzi takarékosságra az embereket. A rezsicsökkentésnek köszönhető az is, hogy ott tudunk hagyni a családoknál olyan forrásokat, amiket energetikai korszerűsítésre tudnak fordítani – mutatott rá Szalai Piroska, szavait pedig a számok is igazolják – június utolsó napjáig két, egymástól független korszerűsítési program is elérhető.