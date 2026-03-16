Századvég: A kormány családtámogatási intézkedései széles körben ismertek, támogatottságuk magas

A műsorban megjelenített grafikák szerint a válaszadók 96,4 százaléka hallott a kormány családtámogatási bővítéseiről, amelyről a vezető elemző azt mondta, ennek az lehet az oka, hogy az emberek átérzik a támogatások fontosságát, és közvetlenül, saját életükben tapasztalják ezeket az intézkedéseket. A felmérés szerint az anyák személyijövedelemadó-mentességét (szja-mentességét), a családi adókedvezmények emelését, valamint a 13. és a 14. havi nyugdíjat tartják a leghasznosabb támogatási formának a magyarok, emelte ki az MTI.

A kormány családtámogatási intézkedései népszerűek, mutatott rá a Századvég felmérése

Nagy az intézkedések támogatottsága

Hegedűs Tamás ezekről az eredményekről azt mondta, ahhoz képest, hogy hány embert érintenek, jóval nagyobb a támogatottságuk. A vezető elemző felhívta a figyelmet arra, hogy 2011 után jelentős demográfiai fordulatot sikerült elérni Magyarországon, és cáfolta azokat a negatív híreket, kommentárokat, amelyek arról szólnak, hogy Magyarországon nem működnek a családtámogatások. Hozzátette, azért csökken a születések száma, mert 350 ezerrel kevesebb 20 és 40 év közötti nő van. A probléma a szülőképes nők alacsony számával van, ami egyébként egész Európára jellemző – hangoztatta.

Egy felelős kormány távlatokban gondolkodik

A kutatás szerint a megkérdezettek 57 százaléka egyetért azzal az alapvetéssel, hogy a kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a családok támogatása áll. Erről Hegedűs Tamás azt mondta, hogy egy felelős kormányzás távlatokban gondolkodik, és munkahelyek szempontjából is fontos, hogy több gyermek szülessen. A vezető elemző szólt arról is, hogy a migráció nem megoldás a demográfiai válságra. A Századvég Konzorcium február 16. és 24. között végezte el a telefonos közvélemény-kutatást 501 véletlenszerűen kiválasztott nagykorú megkérdezésével.