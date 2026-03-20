Ezzel az autóval járják a csalók a településeket, jobb, ha figyel

Ingyen holmival próbáltak átverni egy idős embert Őriszentpéteren. A csalók egy szlovén rendszámú autóból próbáltak ingyenes adományozás címszaván bejutani a nyugdíjas otthonába, azonban nem jártak sikerrel.
Csalókra lettek figyelmesek a szemfüles lakók egy vasi kisvárosban. A Vaol egyik olvasója elárulta, hogy Őriszentpéteren járt, amikor egy idegen autóra lett figyelmes a szomszéd kocsibeállóján szlovén rendszámmal.

A Veol olvasója szerint a csalók ezzel a járművel érkeztek a településre.
Fotó: Veol

Újra felbukkantak a csalók Őriszentpéteren

Az autóból kiszálló férfi azt állította, hogy ingyen osztanak időseknek edény- és késkészletet. A szomszéd nyugdíjas ezt visszautasította, ekkor már azt kérdezték tőle, nincs-e otthon olyan aranya vagy ékszere, amire már nincs szüksége. Mivel a lakó többszöri győzködésre sem engedte be a csalókat, azok tovább álltak.

Miután az olvasó megosztotta aggályát a közösségi médiában, többen is kommentáltak a településről, hogy ők is látták a gyanús járművet, aminek a sofőrje ingyen holmikat ajánlgatott. Sőt, még a környező falvakban is látták a csalókat.

A lakók értesítették a rendőrséget, további fejleményekről egyelőre nem tudni.

