Elképesztő leletek kerültek elő a cseszneki várnál

A bakonyi látnivalók között méltóságteljesen foglalja el előkelő helyét a cseszneki vár, és itt töltöttek el nemréiben egy izgalmas napot a múltidézés különleges módját választók. Ugyanis őseink életéről mesélnek a szó szerint kézzel fogható leletek, amelyek az önkéntesek és a kutatók munkája révén előkerültek, számolt be a Veol.

A cseszneki várnál az eredményes kutatómunkának köszönhetően több középkori tárgyat is felleltek a régészek és az önkéntesek – Fotó: Facebook / Laczkó Dezső Múzeum

Régészeti kutatás a cseszneki várnál

A régészek nem kincseket keresnek, hanem összefüggéseket, utóbbiakat tartják nagy becsben, főleg, ha olyasmire tudnak újabb felfedezésekkel rávilágítani, amit korábban nem tudtunk eleinkről. Ezért igazán érdekes a cseszneki vár oldalában végzett régészeti kutatás eredménye, amelyről a Laczkó Dezső Múzeum számolt be.

Régészeinek, Nagy Szabolcsnak, Sziránszki Klaudiának és Felber Zsombornak az irányításával a közösségi régészeti program önkéntes résztvevői folytattak a terepen kutatást. A cseszneki vár török kori ostromainak régészeti, tárgyi emlékeit szerették volna megtalálni, összegyűjteni. A fémkeresős terepbejárás a meredek várdombon, néhol sűrű bozótban zajlott, ám a töretlen lelkesedés szép leletanyagot eredményezett.

Mit rejtett a föld a cseszneki várnál?

A késő középkori, kora újkori hadi leletek közé sorolható egy vas számszeríjhegy, továbbá összesen 28 darab ólomlövedék, köztük ép, öntőcsapos darabok, és jó néhány kilőtt, becsapódott, sérült példány.

A korabeli mindennapi élet emlékei közül viszonylag kevés került elő, azonban amik igen, azok jellegzetes tárgytípusokhoz tartoznak:

ezüst érmék,

viseleti elemek, csatok, veretek,

eszközök, azaz sarló, késnyél vég záróveret és gyűszű.

Talán a legérdekesebbek a kereskedelemhez kapcsolódó leletek, ugyanis előkerült egy feltételezhetően hamisított angol ólomplomba, valamint egy középkori kétkarú csuklós mérleg több karja.

