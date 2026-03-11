Hoppá! Idén először mértek 20 foknál melegebbet Magyarországon

A mai sok napsütés és a Kárpát-medencét kitöltő száraz, enyhe légtömeg hatására az ország döntő részén 17-19 fok között alakultak a csúcsértékek, de a HungaroMet négy mérőállomásán is 20 fokos maximumot regisztrált kerekítve. Sőt a meteorológiai szolgálat Facebook-bejegyzése alapján Kiskunmajsán 20,1 fokot mértek, ami az idei év első 20 fok fölötti napi csúcsértékét jelenti!

Ma, azaz március 11-én mértek először idén 20 fok feletti csúcsértéket hazánkban – Fotó: pexels.com