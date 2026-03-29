Egy cukormentes cukrászda, ami miatt az egész ország útra kel

Nem kell Budapestig mennie, ha különleges édességre vágyik.A cukormentes cukrászda most Miskolcon okoz őrületet, ahol hörcsög formájú, allergénmentes sütikért utaznak az ország minden pontjáról.
A cukormentes cukrászda Miskolc egyik legkülönlegesebb helye lett, ahol nemcsak az ízek, hanem a látvány is brutális élményt ad. A Cukimentes Cukrászdában minden alapból cukormentes, és ehhez jönnek a különféle „plusz mentességek” — gluténmentes sütemények, tejmentes desszertek, tojásmentes finomságok, sőt teljesen mindenmentes sütik is megtalálhatók – írja a BOON.

Brutál látványos mono desszertek hódítanak a miskolci cukrászdában Fotó: Borbély Gergely/BOON

Cukormentes cukrászda – ezért lett országos szenzáció

A tulajdonos története személyes indíttatásból indult: testvére cukorbeteg és gluténérzékeny, ezért olyan helyet akart létrehozni, ahol valóban biztonságosan lehet sütizni. Azóta viszont kinőtte magát a hely — ma már nemcsak helyiek járnak ide.

A „cukormentes cukrászda keresés” kifejezésre sokan azonnal erre a miskolci helyre találnak rá, és nem ritka, hogy Egerből, Kazincbarcikáról, Budapestről vagy akár Kaposvárról érkeznek vendégek.

A legnagyobb dobás viszont a mono desszertek — ezek 14 allergéntől mentes, látványos sütik. A kínálatban megtalálhatók:

  • banán alakú sütemény
  • málna és citrom formájú desszert
  • és a brutál népszerű hörcsög süti

Ez utóbbi konkrétan TikTok-szenzáció lett.

Cukormentes cukrászda — táncoló hörcsög sütik lettek az új őrület

A panna cotta alapú hörcsög sütik nemcsak jól néznek ki, hanem „mozognak” is: ha megrázza őket, úgy tűnik, mintha táncolnának a zenére. Ez az élmény rengeteg látogatót vonz, és gyakorlatilag viral tartalommá tette a cukrászdát.

 

