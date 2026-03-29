Egy cukormentes cukrászda, ami miatt az egész ország útra kel

A cukormentes cukrászda Miskolc egyik legkülönlegesebb helye lett, ahol nemcsak az ízek, hanem a látvány is brutális élményt ad. A Cukimentes Cukrászdában minden alapból cukormentes, és ehhez jönnek a különféle „plusz mentességek” — gluténmentes sütemények, tejmentes desszertek, tojásmentes finomságok, sőt teljesen mindenmentes sütik is megtalálhatók – írja a BOON.

Brutál látványos mono desszertek hódítanak a miskolci cukrászdában

Cukormentes cukrászda – ezért lett országos szenzáció

A tulajdonos története személyes indíttatásból indult: testvére cukorbeteg és gluténérzékeny, ezért olyan helyet akart létrehozni, ahol valóban biztonságosan lehet sütizni. Azóta viszont kinőtte magát a hely — ma már nemcsak helyiek járnak ide.

A „cukormentes cukrászda keresés” kifejezésre sokan azonnal erre a miskolci helyre találnak rá, és nem ritka, hogy Egerből, Kazincbarcikáról, Budapestről vagy akár Kaposvárról érkeznek vendégek.

A legnagyobb dobás viszont a mono desszertek — ezek 14 allergéntől mentes, látványos sütik. A kínálatban megtalálhatók:

banán alakú sütemény

málna és citrom formájú desszert

és a brutál népszerű hörcsög süti

Ez utóbbi konkrétan TikTok-szenzáció lett.

Cukormentes cukrászda — táncoló hörcsög sütik lettek az új őrület

A panna cotta alapú hörcsög sütik nemcsak jól néznek ki, hanem „mozognak” is: ha megrázza őket, úgy tűnik, mintha táncolnának a zenére. Ez az élmény rengeteg látogatót vonz, és gyakorlatilag viral tartalommá tette a cukrászdát.

