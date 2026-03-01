Curtis beszólt a zsűrinek: „Szégyelld magad, Tomi!”

Curtis és felesége, Barnai Judie igazán különleges produkcióval készülnek A Nagy Duett vasárnapi adására. A házaspár tavaly házasodott össze, ám a hagyományos lakodalmat eddig nem tartották meg, most azonban a TV2 színpadán pótolják az élményt egy mulatós egyveleggel, amelyben Bangó Margit slágerei is felcsendülnek – írja a Blikk.

Curtis

Fotó: Bors/Mediaworks

A rapper elárulta, hogy felesége mindig is szerette ezt a műfajt, míg ő korábban azt hitte, Judie nem kedveli.

„Imádom, már a próbákon táncoltam, pörögtem. Judie a próbákra már felvette a nagy szoknyát, hogy pöröghessen, és nagyon várja a produkciót” – fogalmazott Curits.

Curtis különösen reméli, hogy a zsűriben ülő Horváth Tamástól végre magas pontot kapnak. Eddig ugyanis többször alulértékelték a produkcióikat, amire a rapper így reagált: „Szégyelld magad, Tomi! Most már másodjára pontozol le minket. Elképesztő gyenge zsűri vagy, kérlek, szedd össze magad!” – üzente Curtis a műsor hivatalos videójában.

Curtis kedvese zokogásban tört ki a színpadon

A Nagy Duett vasárnap esti adásában Curtis és Barnai Judit a Most múlik pontosan című dallal állt színpadra. Curti és felesége komoly oldalát mutatta meg, az előadás kedvéért még meg is öregítették őket, ami tovább erősítette az érzelmi töltetet.

