Döbbenetes videón a hatalmas tömeg: rengetegen mentek el a debreceni háborúellenes gyűlésre

Hatalmas tömeg gyűlt össze a debreceni háborúellenes rendezvényen. Lapunk munkatársa döbbenetes felvételt készített arról, milyen sokan vettek részt az eseményen.
Idősek és fiatalok, nők és férfiak együtt fogalmazták meg a béke melletti üzenetüket. Debrecen adott otthont a legújabb háborúellenes gyűlésnek, ahol telt ház fogadta a felszólalókat.
A szervezők korábban azt ígérték, hogy ez lesz a legnagyobb háborúellenes gyűlés, és az eseményen valóban nagy számban jelentek meg az érdeklődők. A helyszínen készült felvételek is azt mutatják, hogy jelentős tömeg vett részt a debreceni rendezvényen.
A felvétel a debreceni háborúellenes gyűlésről:
Háborúellenes gyűlés Debrecenben
