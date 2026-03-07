Döbbenetes videón a hatalmas tömeg: rengetegen mentek el a debreceni háborúellenes gyűlésre

Idősek és fiatalok, nők és férfiak együtt fogalmazták meg a béke melletti üzenetüket. Debrecen adott otthont a legújabb háborúellenes gyűlésnek, ahol telt ház fogadta a felszólalókat.

A szervezők korábban azt ígérték, hogy ez lesz a legnagyobb háborúellenes gyűlés, és az eseményen valóban nagy számban jelentek meg az érdeklődők. A helyszínen készült felvételek is azt mutatják, hogy jelentős tömeg vett részt a debreceni rendezvényen.

A felvétel a debreceni háborúellenes gyűlésről:

