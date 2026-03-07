Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

Háborúellenes Gyűlés

Döbbenetes videón a hatalmas tömeg: rengetegen mentek el a debreceni háborúellenes gyűlésre

5 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hatalmas tömeg gyűlt össze a debreceni háborúellenes rendezvényen. Lapunk munkatársa döbbenetes felvételt készített arról, milyen sokan vettek részt az eseményen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Háborúellenes GyűlésrendezvényOrbán Viktorpolitikavideó

Idősek és fiatalok, nők és férfiak együtt fogalmazták meg a béke melletti üzenetüket. Debrecen adott otthont a legújabb háborúellenes gyűlésnek, ahol telt ház fogadta a felszólalókat.

Orbán Viktor élőben a debreceni háborúellenes gyűlésről

A szervezők korábban azt ígérték, hogy ez lesz a legnagyobb háborúellenes gyűlés, és az eseményen valóban nagy számban jelentek meg az érdeklődők. A helyszínen készült felvételek is azt mutatják, hogy jelentős tömeg vett részt a debreceni rendezvényen.

A felvétel a debreceni háborúellenes gyűlésről:

Háborúellenes gyűlés Debrecenben: Tekintse meg látványos galériánkat is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!