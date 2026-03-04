Magas láz, fájdalom, vérzés – ritka vírus bukkant fel Fejér vármegyében

Az országos és területi adatok alapján egy tömeges, területi gastroenteritis-járványt is regisztráltak, emellett pedig egy különösen ritka, importált fertőzés gyanúja is felmerült Magyarországon. A dengue-vírus Fejér vármegyében ütötte fel a fejét, míg a malária Komárom-Esztergomban, írja a Feol.
Dengue-vírus Fejér vármegyében
A jelentés szerint egy 52 éves, Fejér vármegyében élő férfinál vírusos haemorrhagiás láz gyanúját jelentették. A diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok végül a dengue-vírust azonosították kórokozóként.
A beteg a betegség lappangási idejében a Maldív-szigeteken tartózkodott és ott fertőződött meg.
Bár a dengue elsősorban a trópusi és szubtrópusi térségekben elterjedt, a globalizáció és a nemzetközi utazások miatt időről időre Európában is megjelenhetnek importált esetek.
Mi az a dengue-láz, és miért hívják „csonttöréses láznak”?
A dengue-vírus egy négy szerotípussal rendelkező, RNS-t tartalmazó vírus, amelyet elsősorban az Aedes aegypti nevű szúnyog terjeszt. Évente világszerte mintegy 400 millió fertőzést okoz. A betegséget nem véletlenül nevezik „csonttöréses láznak”: a hirtelen jelentkező, magas lázhoz gyakran rendkívül erős izom- és ízületi fájdalom társul, amelyet sokan elviselhetetlennek írnak le.
Milyen tünetei vannak a dengue-láznak?
- Hirtelen magas láz
- Erős fejfájás
- Izom- és ízületi fájdalom
- Bőrkiütések
- Súlyos esetben vérzéses tünetek, sokkos állapot
A betegség súlyos, vérzéses formája életveszélyes lehet, ezért a gyors felismerés kulcsfontosságú. Specifikus vírusellenes kezelés jelenleg nem áll rendelkezésre, az ellátás tüneti kezelésen alapul. A megelőzés legfontosabb eszköze a szúnyogcsípés elleni védekezés, különösen utazás során.
