Magas láz, fájdalom, vérzés – ritka vírus bukkant fel Fejér vármegyében

Az országos és területi adatok alapján egy tömeges, területi gastroenteritis-járványt is regisztráltak, emellett pedig egy különösen ritka, importált fertőzés gyanúja is felmerült Magyarországon. A dengue-vírus Fejér vármegyében ütötte fel a fejét, míg a malária Komárom-Esztergomban, írja a Feol.

A dengue-vírust az Aedes szúnyog terjeszti – Fotó: SOUMYABRATA ROY / NurPhoto

Dengue-vírus Fejér vármegyében

A jelentés szerint egy 52 éves, Fejér vármegyében élő férfinál vírusos haemorrhagiás láz gyanúját jelentették. A diagnosztikus laboratóriumi vizsgálatok végül a dengue-vírust azonosították kórokozóként.

A beteg a betegség lappangási idejében a Maldív-szigeteken tartózkodott és ott fertőződött meg.

Bár a dengue elsősorban a trópusi és szubtrópusi térségekben elterjedt, a globalizáció és a nemzetközi utazások miatt időről időre Európában is megjelenhetnek importált esetek.

Mi az a dengue-láz, és miért hívják „csonttöréses láznak”?

A dengue-vírus egy négy szerotípussal rendelkező, RNS-t tartalmazó vírus, amelyet elsősorban az Aedes aegypti nevű szúnyog terjeszt. Évente világszerte mintegy 400 millió fertőzést okoz. A betegséget nem véletlenül nevezik „csonttöréses láznak”: a hirtelen jelentkező, magas lázhoz gyakran rendkívül erős izom- és ízületi fájdalom társul, amelyet sokan elviselhetetlennek írnak le.

Milyen tünetei vannak a dengue-láznak?

Hirtelen magas láz

Erős fejfájás

Izom- és ízületi fájdalom

Bőrkiütések

Súlyos esetben vérzéses tünetek, sokkos állapot

A betegség súlyos, vérzéses formája életveszélyes lehet, ezért a gyors felismerés kulcsfontosságú. Specifikus vírusellenes kezelés jelenleg nem áll rendelkezésre, az ellátás tüneti kezelésen alapul. A megelőzés legfontosabb eszköze a szúnyogcsípés elleni védekezés, különösen utazás során.

Különös módon akarják megállítani a dengue-lázt

A Fülöp-szigetek egyik legsűrűbben lakott városközpontjának hatóságai pénzjutalmat ajánlanak fel a szúnyogokért, hogy megállítsák a dengue-láz terjedését.

Évtizedek óta nem látott méreteket ölt a dengue-lázas esetszám Amerikában

A dengue-lázas megbetegedések száma Közép- és Dél-Amerikában 2024-ben csaknem megháromszorozódott, és rekordot döntött – közölte a Pánamerikai Egészségügyi Szervezet.