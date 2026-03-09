Megmutatta arcát Dér Heni a műtét után – alig ismernek rá – videó

Dér Heni néhány hete árulta el követőinek, hogy arcfelvarráson esett át. Az énekesnő most egy közösségi oldalon közzétett előtte-utána videóban mutatta meg, hogyan alakult az állapota a plasztikai műtét után. A beavatkozás során úgynevezett Deep Plane Faceliftet, valamint alsó szemhéjplasztikát végeztek rajta. A Sztárban Sztár All Stars győztese szerint a gyógyulási folyamat még tart, de már most jól látszanak a változások - tájékoztat az Index.

Dér Heni videóban dokumentálta a plasztikai műtét utáni gyógyulás első heteit - Fotó: MW Bulvár

Mit mutatott Dér Heni az arcfelvarrás utáni videójában?

A videóban az énekesnő különböző időpontokban készült felvételeket vágott össze, így jól látszik, hogyan változott az arca a plasztikai műtét után. Az előtte–utána képsorok az elmúlt egy hónapot mutatják be, vagyis a közvetlen műtét utáni állapottól egészen a jelenlegi gyógyulási fázisig. A felvételen nincs narráció, a változást a képek és a rövid feliratok szemléltetik.

Az énekesnő a videóhoz írt szövegben azt is elárulta, hogy a gyógyulási folyamat még nem ért véget. Elmondása szerint nagyjából 3–6 hónap szükséges ahhoz, hogy kialakuljon a végleges eredmény. Ez az időszak a plasztikai műtétek után általában a duzzanat csökkenéséről és a szövetek regenerálódásáról szól.

Miért dokumentálta Dér Heni az arcfelvarrás utáni heteket?

Dér Heni azért készített rendszeresen fotókat és videókat, hogy megmutassa követőinek a változást és a gyógyulási folyamatot. Azt írta, inkább képekkel mutatja meg az elmúlt heteket, mintsem magyarázatokkal. A posztban orvosának is üzent, és kiemelte, hogy szerinte a legnagyobb kihívás nem az átalakítás, hanem az eredeti arcvonások megőrzése.

