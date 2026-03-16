Deutsch Tamás: A magyar modell sikeres a migráció, a népesedés és a gazdaság terén is

Deutsch Tamás azt mondta, hogy a magyar modell az Európai Unióban sikeresnek számít. A politikus szerint ez a migráció, a népesedés és a gazdaság területén is látható.

Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztõség

Deutsch Tamás: az Európai Unióban a magyar modell a sikeres

Létezik sikeres modell az Európai Unióban, az pedig mind a migrációt, mind a népesedést, mind a gazdaságot tekintve a magyar modell – mondta a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője Tiszacsegén hétfőn, sajtótájékoztatón.

Deutsch Tamás a kormánypárti politikusok országjárásának hajdú-bihari állomásán úgy fogalmazott, hogy 2015-ben, amikor migránsok özönlötték el Európát, egyedül Magyarország tudott a józan eszére hallgatni, és népszavazással megerősítve úgy határozott, hogy betartva az európai szabályokat, "mi döntjük el, kivel akarunk együtt élni".

A népesedési probléma kapcsán modellértékűnek nevezte a magyar családtámogatási rendszert, valamint a munkaalapú magyar gazdasági modellt, amelynek eredményeként 2010-hez képest megduplázódott Magyarország gazdasági teljesítménye.

Az ukrajnai háborúra kitérve Deutsch Tamás azt mondta,

nemet mondunk az ukrajnai háború támogatására, sem fegyverrel, sem pénzzel, sem diplomáciai eszközzel nem vagyunk hajlandóak a háborút támogató európai országok sorába lépni, békepárti politikát képviselünk.

Hozzátette: ahogy a migráció ügyében, úgy a háború kérdésében is eszelős nyomás helyeződik Magyarországra Brüsszelből, hogy "változtassunk a békepárti álláspontunkon, és szálljunk be a háborút támogató országok körébe, fegyverrel és pénzzel is".

Ez a nyomás Brüsszelből diplomáciai nyomásként, kötelezettségszegési eljárásokban testet öltő nyomásként, és a Magyarországnak jog szerint járó európai uniós források zárolásával ölt testet,

ami nyílt politikai zsarolás - tette hozzá, megjegyezve, hogy "belül is egyre brutálisabb nyomásgyakorlással egészül ki a durva diplomáciai nyomás". Közölte a miniszterelnököt és családját megfenyegették, Kijev "olajblokádot" vezetett be, amivel az a szándéka, hogy beavatkozzon a magyar választási kampányba, hogy általa kedvezőnek gondolt politikai közhangulatot alakítson ki egy energiaválsággal, és az az ukrán érdekeket képviselő Tisza Párt politikai esélyeit javítsa.