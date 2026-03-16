Hatalmas tömeg várta Kaposváron Orbán Viktort – videó

Deutsch Tamás: A magyar modell sikeres a migráció, a népesedés és a gazdaság terén is

Deutsch Tamás hétfőn Tiszacsegén beszélt arról, hogy van működő példa az unióban. A magyar modell az Európai Unióban szerinte a migráció, a népesedés és a gazdaság terén is sikeres. A politikus a kormánypártok országjárásának hajdú-bihari állomásán nyilatkozott.
Deutsch Tamás: az Európai Unióban a magyar modell a sikeres , Tiszacsege, 2026. március 16.Deutsch Tamás, fideszes-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetője (b) a kormánypártok országjárásának tiszacsegei fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 16-án.MTI/Derencsényi István
Létezik sikeres modell az Európai Unióban, az pedig mind a migrációt, mind a népesedést, mind a gazdaságot tekintve a magyar modell – mondta a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője Tiszacsegén hétfőn, sajtótájékoztatón.

Deutsch Tamás a kormánypárti politikusok országjárásának hajdú-bihari állomásán úgy fogalmazott, hogy 2015-ben, amikor migránsok özönlötték el Európát, egyedül Magyarország tudott a józan eszére hallgatni, és népszavazással megerősítve úgy határozott, hogy betartva az európai szabályokat, "mi döntjük el, kivel akarunk együtt élni".

A népesedési probléma kapcsán modellértékűnek nevezte a magyar családtámogatási rendszert, valamint a munkaalapú magyar gazdasági modellt, amelynek eredményeként 2010-hez képest megduplázódott Magyarország gazdasági teljesítménye.

Az ukrajnai háborúra kitérve Deutsch Tamás azt mondta,

nemet mondunk az ukrajnai háború támogatására, sem fegyverrel, sem pénzzel, sem diplomáciai eszközzel nem vagyunk hajlandóak a háborút támogató európai országok sorába lépni, békepárti politikát képviselünk.

Hozzátette: ahogy a migráció ügyében, úgy a háború kérdésében is eszelős nyomás helyeződik Magyarországra Brüsszelből, hogy "változtassunk a békepárti álláspontunkon, és szálljunk be a háborút támogató országok körébe, fegyverrel és pénzzel is".

Ez a nyomás Brüsszelből diplomáciai nyomásként, kötelezettségszegési eljárásokban testet öltő nyomásként, és a Magyarországnak jog szerint járó európai uniós források zárolásával ölt testet,

ami nyílt politikai zsarolás - tette hozzá, megjegyezve, hogy "belül is egyre brutálisabb nyomásgyakorlással egészül ki a durva diplomáciai nyomás". Közölte a miniszterelnököt és családját megfenyegették, Kijev "olajblokádot" vezetett be, amivel az a szándéka, hogy beavatkozzon a magyar választási kampányba, hogy általa kedvezőnek gondolt politikai közhangulatot alakítson ki egy energiaválsággal, és az az ukrán érdekeket képviselő Tisza Párt politikai esélyeit javítsa.

Tiszacsege, 2026. március 16. Bodó Sándor, a térség fideszes országgyűlési képviselője, képviselőjelöltje (j) és Deutsch Tamás, fideszes-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetője (b) a kormánypártok országjárásának tiszacsegei fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 16-án. MTI/Derencsényi István
A fideszes politikus "a teljes lelepleződés napjának" nevezte március 16-át, amikor 

a Tisza Párt március 15-i rendezvényére meghívott "nyíltan magyarellenes európai parlamenti képviselő", Daniel Freund "kikotyogta", hogy a "Tisza Párt valójában egy ukránbarát kormányt akar":

 "kifogástalan lelkesedéssel elmondta, hogy a Tisza Párt pénzzel, fegyverrel és politikai értelemben is támogatni fogja az ukrajnai háborúskodást, és Magyar Péter meg fogja hozni azt a döntést, ha döntési helyzetbe kerülne, hogy Magyarországot leválasztja az olcsó orosz kőolaj- és földgáz-energiaforrásokról, ezzel kivégzi a magyar családok számára nélkülözhetetlen rezsicsökkentést".

A Tiszára szavazni képes, a Tisza támogatásán gondolkodó honfitársaimnak szólok – mondta Deutsch Tamás, kijelentve: van 27 nap a választásokig, értsenek már szót: "az általuk kedvesnek gondolt párt olyan döntést akar hozni, amibe belegebed az összes magyar család".

Az ő pénzüket, a Tisza-szavazók pénzét is egy megszorító csomag keretében el fogják venni, és ebből fogják Brüsszelen keresztül az ukrajnai háborúskodást finanszírozni, magyar katonákat küldenek Ukrajnába, és ha annak a brüsszeli is kijevi követelésnek eleget tenne a magyar kormány, hogy Magyarország nem szerez be a lehető legolcsóbb áron orosz energiaforrásokat, akkor kivégzik a rezsicsökkentést -állította.

A magyarok érdeke a békepárti politika - mondta a politikus, aki a kormánypártok jelöltjeinek támogatását szorgalmazta Tiszacsegén.

Bodó Sándor, a térség fideszes országgyűlési képviselője és képviselőjelöltje a béke, a fejlődés és a közösségteremtés fontosságát hangoztatta.

