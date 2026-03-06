Deutsch Tamás: Magyarország nem hajlandó az ukrajnai öldöklést finanszírozni

Deutsch Tamás kiemelte: talán még soha nem volt olyan nehéz és veszélyes a helyzet, mint amilyenben most vagyunk. Hozzátette, keleti szomszédunk „féldiktatórikus” rendszerének vezetője, Zelenszkij elnök „nyíltan, durván, arcátlanul, minden létező írott és íratlan szabályt felrúgva és figyelmen kívül hagyva” beavatkozik a magyar választási kampányba. Célja, hogy a lehető legdurvább támadást intézze a hivatalban lévő, a magyar polgárok óriási többsége által támogatott nemzeti kormány ellen, amely olyan – a magyarok többsége által ugyancsak támogatott – elképzeléseket képvisel az európai döntéshozatalban, amelyek nem tetszenek neki – számolt be az MTI.

Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP EP-képviselőcsoportjának vezetője szerint az ukrán háborús maffia pénzét foglalhatta le a TEK

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Deutsch Tamás: Nem lesznek magyar békefenntartó katonák Ukrajnában

Hozzátette: szóba sem kerülhet az, hogy magyar katonák békefenntartóként megjelenjenek Ukrajna területén. Továbbá ellenzik Ukrajna európai uniós csatlakozását, mert azzal az ukrajnai háborút, tehát a háborúskodást „hoznánk be” az Európai Unióba. Deutsch Tamás azt mondta: Zelenszkij ezért támadja a nemzeti kormányt. Ezt a politikai támadást „megfejelte azzal”, hogy olajblokád alá helyezte Magyarországot.

Ez gyakorlatilag majdnem egy katonai támadás erejével felérő lépés egy olyan ország részéről, mint Ukrajna

– fogalmazott Deutsch, hangsúlyozva: az olajblokáddal Zelenszkij célja, hogy a választásokat megelőző hetekben Magyarországon energiaellátást érintő nehézség jöjjön létre, és ez a bizonytalan helyzet a magyar ellenzéknek, a Tisza Pártnak kedvezzen. Megjegyezte, az ukrán beavatkozásnak az is a célja, hogy egy Brüsszel-Kijev megállapodásnak megfelelően Magyarországot leválasszák a rezsicsökkentés alapját jelentő olcsó orosz energiaforrásokról, és a Tisza Párt európai parlamenti képviselői is ezt támogatták. Ezzel amellett döntöttek, hogy Magyarországon szűnjön meg a rezsicsökkentés, és egy átlag magyar háztartás évi mintegy 250 ezer forintos rezsiköltsége olyan magasra emelkedjen, mint Lengyelországban, ahol körülbelül évi 800 ezer forintnak megfelelő rezsidíjat fizet átlagosan egy család, vagy mint Csehországban, ahol ez az összeg 1 millió forint – hangoztatta a politikus.