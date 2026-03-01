Figyelem! Fontos változás jön az EESZT-ben

Március 1-jétől jelentős változás lép életbe az EESZT működésében, amelynek célja az egészségügyi ellátás hatékonyságának növelése és a betegek kiszolgálásának javítása – írja a Bors.

Újítás az EESZT-ben: automatikus időpont-értesítések a betegeknek (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Az új rendszer automatikusan értesíti a betegeket minden előjegyzett vizsgálatról vagy kezelésről.

Az értesítések SMS-ben vagy e-mailben érkeznek, tartalmazzák a vizsgálat helyszínét, idejét és a lemondás pontos módját. Ha a foglalás és a vizsgálat között több mint 48 óra van, az üzenet legkésőbb 48 órával az esemény előtt érkezik, rövid határidős foglalás esetén pedig 12 órán belül.

Az új emlékeztető rendszert azért vezetik be, mert korábban sok beteg nem jelent meg az előjegyzett időpontokon, ami kihasználatlan kapacitást eredményezett és növelte a várólistákat.

Így spórolhatunk időt az orvosi ügyintézésnél

Az elmúlt években a magyar egészségügyben egyre több ügy intézhető digitálisan, ami érezhetően csökkenti a várakozási időt és a felesleges utánajárást. Az EgészségAblak használata ma már sokak számára a mindennapi egészségügyi ügyintézés természetes része, különösen az időpontfoglalás és a leletek kezelése terén.

Hogyan működik az EESZT mobilalkalmazás?

Az EgészségAblak az EESZT mobilos felületeként működik, amely egy biztonságos, központi rendszerben tárolja az egészségügyi adatokat. A betegek és az egészségügyi szolgáltatók így gyorsan és ellenőrzött módon férhetnek hozzá a szükséges információkhoz, ami pontosabb diagnózist és hatékonyabb ellátást tesz lehetővé.