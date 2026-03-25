Egyetem: brutális előrelépés, világszinten is ott vagyunk

Összesen 65 képzési területen kerültek be magyar egyetemek a világ élvonalába a QS 2026-os szakterületi rangsorában.
Miben törtek előre a magyar egyetemek?
Három új terület is bekerült az élmezőnybe:
– a Semmelweis Egyetem anatómiai képzése
– a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem építészeti képzése
– a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem művészet és design területe
Ezek korábban nem szerepeltek ilyen előkelő helyen, ami egyértelmű előrelépést jelez.
Hány magyar egyetem van a világ legjobbjai között?
Már két magyar egyetem is bekerült a top 100-ba szakterületi bontásban, köztük a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem az agrártudományok területén.
A top 200-as mezőnyben pedig négy hazai intézmény szerepel:
– Semmelweis Egyetem
– MOME
– ELTE
– BME
Ez azt jelenti, hogy a magyar felsőoktatás több szinten is versenyképes nemzetközi szinten.