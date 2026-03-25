Egyetem: brutális előrelépés, világszinten is ott vagyunk

Összesen 65 képzési területen kerültek be magyar egyetemek a világ élvonalába a QS 2026-os szakterületi rangsorában.

Magyar egyetemek egyre előkelőbb helyen szerepelnek a nemzetközi rangsorokban, több területen is áttörést értek el.

Fotó: Kovacs Attila / Semmelweis Egyetem Facebook

Miben törtek előre a magyar egyetemek?

Három új terület is bekerült az élmezőnybe:

– a Semmelweis Egyetem anatómiai képzése

– a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem építészeti képzése

– a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem művészet és design területe

Ezek korábban nem szerepeltek ilyen előkelő helyen, ami egyértelmű előrelépést jelez.

Hány magyar egyetem van a világ legjobbjai között?

Már két magyar egyetem is bekerült a top 100-ba szakterületi bontásban, köztük a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem az agrártudományok területén.

A top 200-as mezőnyben pedig négy hazai intézmény szerepel:

– Semmelweis Egyetem

– MOME

– ELTE

– BME

Ez azt jelenti, hogy a magyar felsőoktatás több szinten is versenyképes nemzetközi szinten.