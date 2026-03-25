Egyetem: brutális előrelépés, világszinten is ott vagyunk

Újabb komoly nemzetközi siker érte a hazai felsőoktatást. A friss egyetemi rangsor szerint egyre több magyar intézmény tartozik a világ elitjébe.
Összesen 65 képzési területen kerültek be magyar egyetemek a világ élvonalába a QS 2026-os szakterületi rangsorában.

Magyar egyetemek egyre előkelőbb helyen szerepelnek a nemzetközi rangsorokban, több területen is áttörést értek el.
Fotó: Kovacs Attila / Semmelweis Egyetem Facebook

Miben törtek előre a magyar egyetemek?

Három új terület is bekerült az élmezőnybe:
– a Semmelweis Egyetem anatómiai képzése
– a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem építészeti képzése
– a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem művészet és design területe

Ezek korábban nem szerepeltek ilyen előkelő helyen, ami egyértelmű előrelépést jelez.

Hány magyar egyetem van a világ legjobbjai között?

Már két magyar egyetem is bekerült a top 100-ba szakterületi bontásban, köztük a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem az agrártudományok területén.

A top 200-as mezőnyben pedig négy hazai intézmény szerepel:
– Semmelweis Egyetem
– MOME
– ELTE
– BME

Ez azt jelenti, hogy a magyar felsőoktatás több szinten is versenyképes nemzetközi szinten.

