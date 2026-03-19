Új elektromos csuklós buszok érkeznek a fővárosba

A BKK és szolgáltatója, az ArrivaBus Kft. már teszteli a BYD elektromos csuklós buszok első példányait a fővárosban. Az új, elektromos meghajtású, korszerű asszisztensrendszerekkel felszerelt járművek közül öt április 1-jén forgalomba áll Budapesten, a 8E vonalakon lehet majd találkozni velük – tájékoztat a Budapesti Közlekedési Központ.

Már teszten az első elektromos csuklós buszok (Forrás: BKK)

A BKK megrendelésére 2027-ig összesen 82 új, teljesen elektromos autóbusz – 58 szóló és 24 csuklós – érkezik a fővárosba. Az új csuklós járművek forgalomba állásával Budapesten működik majd az ország legnagyobb elektromos csuklósbusz-flottája.

Két ütemben állnak forgalomba az új elektromos csuklós buszok

A BKK és az ArrivaBus Kft. között létrejött szolgáltatási szerződés alapján az elektromos csuklós buszok két ütemben állnak forgalomba: április 1-jén 5 jármű, majd május 1-jén további 15, tartalék járművekkel együtt összesen 24 új elektromos csuklós autóbusz kezdi meg a szolgálatot a következő hónapokban Budapesten. A BKK és partnere már teszteli ezeket az új járműveket, hogy a forgalomba állásra üzembiztosan álljanak az utasok rendelkezésére.

Az elektromosbusz-flotta első járművei már 2025 decemberében megjelentek a fővárosban: ekkor álltak forgalomba az első szóló elektromos autóbuszok, amelyek azóta is megbízhatóan közlekednek a 105-ös és a 210-es vonalakon. A következő időszakban a hamarosan forgalomba álló csuklós buszok mellett további új szóló elektromos járművekkel is lehet majd találkozni. Mindez jelentősen hozzájárul a fővárosi közösségi közlekedés színvonalának emeléséhez és Budapest levegőminőségének javításához.

Még jobb és biztonságosabb utazási élmény

A BKK megrendelésére 2027-ig összesen több mint 330 dízel és elektromos autóbusz érkezik a fővárosba, amelynek köszönhetően a budapesti buszállomány közel 90 százalékát korszerű EURO 5-ös, vagy annál modernebb hajtásrendszerű autóbusz teszi majd ki. Ezzel évente közel 8 ezer tonnával kevesebb károsanyag kerül lokálisan Budapest levegőjébe.