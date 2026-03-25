Végre! Újranyit Magyarország egyik kedvenc fürdője

Az ország egyik legnépszerűbb élményfürdője hat év után nyit újra Gyopárosfürdőn, egyelőre három hónapos bérleti konstrukcióban. Az önkormányzat közben a hosszú távú üzemeltetés feltételein is dolgozik.
Hat év után újranyitják az élményfürdőt Gyopárosfürdőn
Hat év után pénteken újranyitják az élményfürdőt Gyopárosfürdőn. Az önkormányzat három hónapos üzemeltetésre kötött bérleti szerződést az egyik helyi szálloda üzemeltetőjével; közben előkészítik a hosszú távú üzemeltetésről szóló közbeszerzési eljárást - tájékoztatta Tatár Zoltán jegyző szerdán az MTI-t.
Elmondta, a legutóbbi képviselő-testületi ülésen egyhangú döntés született arról, hogy Napsugár Hotel igazgatója, Bazsó József három hónapra bérbe veheti a hat éve bezárt gyopárosfürdői fürdőkomplexum élményfürdő részét. Azért három hónapra, mert a törvény maximum 90 napra engedi versenyeztetési eljárás nélkül a bérleti szerződés megkötését - magyarázta a jegyző.
A bérleti díj mintegy havi 14 millió forint, viszont azzal szemben el kívánják számolni a medencék üzembehelyezési költségeit, a gépészet javítási költségeit, az épület karbantartásának költségeit, marketingköltségeket, engedélyezési költségeket, illetve egyéb értéknövelő beruházások költségeit, például a bekamerázást
- tette hozzá.
Megjegyezte, az önkormányzatnak már az nyereség, ha az üzemeltetés költsége nem őt terheli.
A bérleti időszak alatt a gyógyászati részleg üzemeltetése továbbra is az orosházi Városüzemeltetési Zrt.-nél marad.
Tatár Zoltán elmondta, tárgyalnak egy magyar befektetői csoporttal is, amely a teljes fürdő üzemeltetése iránt érdeklődik. Hosszú távú, 10-12 évre szóló szerződés megkötésében gondolkoznak, ám ehhez közbeszerzési eljárást kell kiírni, ezt szeretnék előkészíteni a 90 napos bérleti szerződés időtartama alatt. Ha kicsúsznak az időből, akkor újabb 90 napra lehet új bérleti szerződést kötni - jelezte az MTI kérdésére.
Az orosházi jegyző közölte, a fürdőkomplexum 700 millió forintot nyert el korábban uniós pályázaton elsősorban az élményfürdő részleg energetikai korszerűsítésére.
Elmondta, egyeztettek az irányító hatósággal, amely jóváhagyta a bérleti szerződés megkötését. Végzik a felújítás előkészítését, arra is közbeszerzési eljárást kell majd kiírni, a munkálatok az idén nagy valószínűséggel még nem indulnak el. Bár a jövőbeli kivitelezés időszakosan érintheti a fürdő nyitvatartását, szerinte az nem "tántorítja el" az érdeklődő befektetői kört.
Tatár Zoltán elmondta, a fürdő hosszú távú üzemeltetésének kérdése, a közbeszerzési eljárás kiírása a legkorábban május végén, június elején kerülhet a képviselő-testület elé.
TOP 10: ezekben a magyar fürdővárosokban pihennek a legtöbben
A hazai és a külföldi vendégek számára egyaránt továbbra is vonzóak a magyarországi fürdővárosok. A termálfürdővel rendelkező települések mezőnyében messze Budapest az első. A belföldi vendégéjszakák száma alapján továbbra is Hajdúszoboszló a második, de a teljes vendégkört tekintve a második helyre visszatért Hévíz. Ezekben a fürdővárosokban szerettek pihenni leginkább a vendégek tavaly.