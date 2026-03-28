Senkit nem kímél az alattomos betegség – egyre több híresség küzd vele

Az endometriózis világszerte nők millióinak életét keseríti meg, és egyre több ismert ember beszél nyíltan a betegségről. Az endometriózis nemcsak fájdalmas menstruációt, hanem komoly egészségügyi problémákat is okozhat, sokszor hosszú évekbe telik a diagnózis felállítása – írja a Bors.

Palvin Barbara nyíltan beszél az endometriózissal való küzdelméről

Világsztárok és magyar hírességek endometriózissal

A becslések szerint világszerte mintegy 190 millió nőt érint az endometriózis, és a betegség a hírességeket sem kerüli el. Palvin Barbara is műtéten esett át a betegség miatt, miután éveken át erős menstruációs fájdalmakkal küzdött, mire megszületett a diagnózis.

A modell azóta is arra figyelmezteti követőit, hogy vegyék komolyan a testük jelzéseit.

Hasonló problémákkal küzdött Vajna Tímea is, akinél egy vérrel teli cisztát találtak, később pedig újabb beavatkozásra volt szüksége. Dukai Regina életmódváltással próbálta enyhíteni a tüneteket, diétájának köszönhetően ma már nem kínozzák a fájdalmak. Kapócs Zsóka évekig harcolt a betegséggel, és végül lombikprogram segítségével válhatott édesanyává.

Az endometriózis pontos oka máig nem ismert.

Az egyik legelfogadottabb elmélet szerint a menstruáció során a vér egy része a hasüregbe jut, ahol a méhnyálkahártyához hasonló sejtek megtapadhatnak és elszaporodhatnak. A betegség leggyakoribb tünetei közé tartozik a fájdalmas menstruáció, a fokozott vérzés, a ciklustól független fájdalom és a meddőség.