Közeleg a hazai eperszezon, hamarosan teli lesznek a boltok polcai

A térség egyik legismertebb epertermő települése Csököly, ahol a termesztés nem csupán mezőgazdasági tevékenység, hanem generációkon átívelő hagyomány. A faluban és környékén közel száz család foglalkozik epertermesztéssel, sokuk számára ez jelenti az elsődleges megélhetési forrást – írja a sonline.

Közeleg az eperszezon Somogyban

Fotó: Pexels

Somogyban sok család él epertermesztésből



A gazdák beszámolói szerint a fóliasátrak alatt már szépen fejlődnek a növények, így reális esély van arra, hogy a korai termés hamarosan a piacokra kerül. A szabadföldi eper ugyanakkor még később érkezik: ezek a növények egyelőre nem virágoznak, így a nap érlelte gyümölcsökre még várniuk kell a vásárlóknak. Nemcsak Csököly, hanem a környező települések – például Mezőcsokonya, Kiskorpád, Rinyakovácsi és Somogysárd – is jelentős szerepet játszanak a megye epertermesztésében. Somogy országos viszonylatban is kiemelkedő termőterületnek számít, ahol sok család szinte kizárólag erre a kultúrára alapozza megélhetését.

Bár maga a termesztés technológiai szempontból jól működik, a betakarítás megszervezése egyre nagyobb kihívást jelent. Az eper szedése jelentős kézi munkaerőt igényel, ám a gazdák szerint egyre nehezebb megfelelő dolgozókat találni. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a munkások elvárásai is megváltoztak: a fizetés mellett gyakran utaztatást, étkezést, sőt esetenként további juttatásokat – például napi egy doboz cigarettát – is kérnek. A jelenség nem egyedi, más mezőgazdasági ágazatokban is hasonló problémákról számolnak be a termelők.

Mindezek ellenére a hazai eper iránti kereslet továbbra is erős. A gyümölcs nemcsak ízletes, hanem egészségügyi szempontból is értékes: magas C-vitamin-tartalma mellett jelentős ásványianyag-forrás, és kedvező hatással van a szervezet működésére. A vásárlók így idén is várhatóan nagy érdeklődéssel fogadják majd az első somogyi termést.