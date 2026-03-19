Meghalt Erzsi néni, az ország egyik legidősebb embere

2026 márciusában érkezett a szomorú hír, hogy 106 éves korában meghalt a győrszentiváni Nagy Ferencné, akit a helyiek szeretettel csak Erzsi néni néven emlegettek. Az 1919-ben született asszony egész életét Győrszentivánon töltötte, és nemcsak kora, hanem aktivitása és életszeretete miatt is sokak példaképe volt.

106 éves korában elhunyt Erzsi néni, Győrszentiván szeretett lakója

Erzsi néni az utolsó napokig aktív maradt

A róla szóló visszaemlékezések szerint Erzsi néni még élete utolsó időszakában is jó egészségi és szellemi állapotnak örvendett. Szomszédja, Udvardi Győző úgy fogalmazott, hogy az idős asszonyt második édesanyjaként szerette.

Az asszony egészen elképesztő aktivitással élte mindennapjait: egy hónappal ezelőtt három láda almát pucolt meg egyedül, nyáron 50 kilogramm meggyet magozott ki, 103 évesen még maga húzta híres rétestésztáját, 105 évesen pedig ő szaggatta a pogácsát.

Egész életében a közösség része volt

Erzsi néni neve nemcsak a családjában és a szomszédságban volt jól ismert, hanem az egész településen. Nemcsak a helyi közösségi életben vett részt, hanem a szentiváni csapat kezdőrúgásait is rendszeresen ő végezte el.

Családjában egyébként a hosszú élet sem számított ritkaságnak: édesapja és nagyapja 94 évesen hunytak el, édesanyja pedig 91 éves koráig élt.

Március 26-án búcsúznak tőle

Erzsi néni temetése 2026. március 26-án, csütörtökön lesz a győrszentiváni régi temetőben. A 15 órakor kezdődő szentmisét a tervek szerint Várszegi Asztrik emeritus főapát vezeti, a temetés pedig 16 órakor kezdődik – tájékoztatott a KISALFÖLD.

Tragikus hirtelenséggel életét vesztette az MH Ludovika Zászlóalj egyik harmadéves hallgatója a budapesti campuson. A fiatal tisztjelölt halálhírét a közösségi oldalán erősítette meg a honvéd egység.

Életének 90. évében elhunyt Dávid Sándor aranytollas újságíró, sportriporter. Gyászol a magyar sport.