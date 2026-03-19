Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Moszkva egy mondattal alázta porig a kispados, Trumpnak könyörgő német kancellárt

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 648,4 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -53,4 Ft / Gázolaj piaci ár: 704 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -89 Ft

gyász

Meghalt Erzsi néni, az ország egyik legidősebb embere

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mély gyászba borult Győrszentiván közössége, miután 106 éves korában elhunyt Nagy Ferencné. Az idős asszonyt mindenki csak Erzsi néni néven ismerte, halálhíre sokakat megrendített.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyászgyőrszentivánidős ember

2026 márciusában érkezett a szomorú hír, hogy 106 éves korában meghalt a győrszentiváni Nagy Ferencné, akit a helyiek szeretettel csak Erzsi néni néven emlegettek. Az 1919-ben született asszony egész életét Győrszentivánon töltötte, és nemcsak kora, hanem aktivitása és életszeretete miatt is sokak példaképe volt.

106 éves korában elhunyt Erzsi néni, Győrszentiván szeretett lakója
Fotó: Kisalföld archívum

Erzsi néni az utolsó napokig aktív maradt

A róla szóló visszaemlékezések szerint Erzsi néni még élete utolsó időszakában is jó egészségi és szellemi állapotnak örvendett. Szomszédja, Udvardi Győző úgy fogalmazott, hogy az idős asszonyt második édesanyjaként szerette.

Az asszony egészen elképesztő aktivitással élte mindennapjait: egy hónappal ezelőtt három láda almát pucolt meg egyedül, nyáron 50 kilogramm meggyet magozott ki, 103 évesen még maga húzta híres rétestésztáját, 105 évesen pedig ő szaggatta a pogácsát.

Egész életében a közösség része volt

Erzsi néni neve nemcsak a családjában és a szomszédságban volt jól ismert, hanem az egész településen. Nemcsak a helyi közösségi életben vett részt, hanem a szentiváni csapat kezdőrúgásait is rendszeresen ő végezte el.

Családjában egyébként a hosszú élet sem számított ritkaságnak: édesapja és nagyapja 94 évesen hunytak el, édesanyja pedig 91 éves koráig élt.

Március 26-án búcsúznak tőle

Erzsi néni temetése 2026. március 26-án, csütörtökön lesz a győrszentiváni régi temetőben. A 15 órakor kezdődő szentmisét a tervek szerint Várszegi Asztrik emeritus főapát vezeti, a temetés pedig 16 órakor kezdődik – tájékoztatott a KISALFÖLD.

További tartalmak:

Elhunyt a Magyar Honvédség fiatal tisztjelöltje Budapesten

Tragikus hirtelenséggel életét vesztette az MH Ludovika Zászlóalj egyik harmadéves hallgatója a budapesti campuson. A fiatal tisztjelölt halálhírét a közösségi oldalán erősítette meg a honvéd egység.

Gyász: elhunyt a magyar sportújságírás meghatározó alakja, Dávid Sándor

Életének 90. évében elhunyt Dávid Sándor aranytollas újságíró, sportriporter. Gyászol a magyar sport.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!