Európa Jihad – orvosok és mérnökök minden nyugati városban…

Egyre meghökkentőbb jelenetekről érkeznek felvételek nyugati városok utcáiról. A Politikai Hobbista „Kőkemény” blokkjában ezúttal felkavaró videók láthatók, amelyek a műsor készítői szerint ritkán kerülnek a nyilvánosság elé.
A nyugati városokban hajmeresztő jelenetek zajlanak nap mint nap. Allahu Akbart-t kiáltozó evándorlók hadonásznak karddal az utcán - és nem csak férfiak. Rátámadnak a fehér európai diákokra. Terrorizálják a nőket és a kutyákat. És már nem is titkolják, hogy sária törvényt akarnak bevezetni. Ja, és ‘mellesleg” terrortámadásokban megölnek néhány embert.

Sokkoló utcai jelenetekről készült felvételeket mutat be a Politikai Hobbista „Kőkemény” blokkja.
Vigyázat! Felkavaró, sehol másutt nem látható videók a Politikai Hobbista “Kőkemény” blokkjában ezen a héten is.

 

