Leukémiával diagnosztizálták a TV2 sztárját

Csóri Dorka, az Exatlon Hungary ötödik évadának egyik versenyzője megrázó részletet osztott meg a múltjáról: kétéves korában leukémiát diagnosztizáltak nála. A 23 éves pilatesedző a bemutatkozó videójában beszélt arról, hogy ez az időszak nemcsak számára, hanem a szüleinek is óriási megpróbáltatást jelentett – számolt be a Blikk.

Az Exatlon HUngary ötödik évadának versenyzője, Csóri Dorka (Forrás: TV2/Képkivágás)

Leukémiát diagnosztizáltak Csóri Dorkánál, az Exatlon Hungary versenyzőjénél

Elmondása szerint gyerekként súlyos betegséggel kellett megküzdenie, és a családja végig abban hitt, hogy felépül. Édesanyja felidézte, volt olyan pillanat is, amikor az orvosok azt mondták, nem tudják, milyen állapotban jön ki a műtőből. A család mottója mégis az volt, hogy meg fog gyógyulni, nincs más út.

Csóri Dorka végül legyőzte a betegséget, de saját bevallása szerint mindig egy kicsit nagyobb erőfeszítést kellett tennie, mint a társainak. Úgy érzi, ez a múltbeli küzdelem is hozzájárult ahhoz, hogy ma ennyire kitartó és elszánt. Az Exatlon Hungary-ben is ez hajtja: hisz abban, hogy fókuszszal, akaraterővel és küzdelemmel a végsőkig el lehet jutni.