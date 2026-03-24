Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nemzetbiztonsági bizottság mai ülése: döbbenetes dolog derült ki

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 678,5 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -83,5 Ft / Gázolaj piaci ár: 750,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -135,2 Ft

Exatlon Hungary

Leukémiával diagnosztizálták a TV2 sztárját

59 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Csóri Dorka őszintén beszélt arról, milyen súlyos betegséggel kellett megküzdenie már egészen kicsi korában. Az Exatlon Hungary versenyzője elárulta, hogy kétévesen leukémiát diagnosztizáltak nála. Ma már felgyógyulva úgy érzi, a múltbeli küzdelmei plusz erőt adnak neki a műsorban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Csóri Dorka, az Exatlon Hungary ötödik évadának egyik versenyzője megrázó részletet osztott meg a múltjáról: kétéves korában leukémiát diagnosztizáltak nála. A 23 éves pilatesedző a bemutatkozó videójában beszélt arról, hogy ez az időszak nemcsak számára, hanem a szüleinek is óriási megpróbáltatást jelentett – számolt be a Blikk.

Az Exatlon HUngary ötödik évadának versenyzője, Csóri Dorka
Az Exatlon HUngary ötödik évadának versenyzője, Csóri Dorka (Forrás: TV2/Képkivágás)

Leukémiát diagnosztizáltak Csóri Dorkánál, az Exatlon Hungary versenyzőjénél

Elmondása szerint gyerekként súlyos betegséggel kellett megküzdenie, és a családja végig abban hitt, hogy felépül. Édesanyja felidézte, volt olyan pillanat is, amikor az orvosok azt mondták, nem tudják, milyen állapotban jön ki a műtőből. A család mottója mégis az volt, hogy meg fog gyógyulni, nincs más út.

Csóri Dorka végül legyőzte a betegséget, de saját bevallása szerint mindig egy kicsit nagyobb erőfeszítést kellett tennie, mint a társainak. Úgy érzi, ez a múltbeli küzdelem is hozzájárult ahhoz, hogy ma ennyire kitartó és elszánt. Az Exatlon Hungary-ben is ez hajtja: hisz abban, hogy fókuszszal, akaraterővel és küzdelemmel a végsőkig el lehet jutni.

Kapcsolódó hírek:

Itt élnek az Exatlon versenyzői: nem mindenki örülhet a szállásnak

Hétfő este elindult az Exatlon Hungary legújabb évada a TV2-n, ahol a Bajnokok és a Kihívók minden eddiginél nehezebb pályákon mérhetik össze erejüket. A két csapat azért is küzd, hogy elnyerhesse egy hétre a luxusszállást, míg a vesztes csapat a táborban kénytelen éjszakázni.

Hatalmas győzelméről beszélt az Exatlon sztárja

Remekül kezdte az új évadot az Exatlon Hungary: Ekler Luca már az első adásban bizonyította, hogy komoly erőt képvisel a pályán.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!