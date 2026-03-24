Hatalmas győzelméről beszélt az Exatlon sztárja

Remekül kezdte az új évadot az Exatlon Hungary: Ekler Luca már az első adásban bizonyította, hogy komoly erőt képvisel a pályán – írja a Blikk.

Történelmi sikert hozott Ekler Luca az Exatlonban Fotó: TV2

A kétszeres paralimpiai bajnok sportoló történelmet írt azzal, hogy első parasportolóként szerepel a műsorban, és rögtön győzelemmel mutatkozott be. A Kihívók versenyzője, Szabó Réka ellen futott, és bár a pálya során akadtak nehézségei, végül ő jött ki győztesen a párharcból.

„Összességében nagyon elégedett vagyok a saját és a csapat teljesítményével is, szerintem nagyon jó kezdés volt ez tőlünk. Az egyéni győzelmemre nagyon büszke vagyok, mert azt gondolom, egy igazi harc volt” – mondta a sportoló.

Az Exatlon Hungary sztárja azt is hangsúlyozta, hogy számára nem csak az egyéni teljesítmény számít: fontos célja, hogy csapata sikeresen szerepeljen, és minél tovább versenyben maradjanak.

