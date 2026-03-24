Hatalmas győzelméről beszélt az Exatlon sztárja

Történelmi pillanattal indult az új évad, már az első adás komoly meglepetést hozott. Az Exatlon rögtön egy nagy győzelmet hozott Ekler Lucának, aki parasportolóként is bizonyította rátermettségét.
Remekül kezdte az új évadot az Exatlon Hungary: Ekler Luca már az első adásban bizonyította, hogy komoly erőt képvisel a pályán – írja a Blikk.

Történelmi sikert hozott Ekler Luca az Exatlonban Fotó: TV2

A kétszeres paralimpiai bajnok sportoló történelmet írt azzal, hogy első parasportolóként szerepel a műsorban, és rögtön győzelemmel mutatkozott be. A Kihívók versenyzője, Szabó Réka ellen futott, és bár a pálya során akadtak nehézségei, végül ő jött ki győztesen a párharcból.

„Összességében nagyon elégedett vagyok a saját és a csapat teljesítményével is, szerintem nagyon jó kezdés volt ez tőlünk. Az egyéni győzelmemre nagyon büszke vagyok, mert azt gondolom, egy igazi harc volt” – mondta a sportoló.

Az Exatlon Hungary sztárja azt is hangsúlyozta, hogy számára nem csak az egyéni teljesítmény számít: fontos célja, hogy csapata sikeresen szerepeljen, és minél tovább versenyben maradjanak.

