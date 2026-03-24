Itt élnek az Exatlon versenyzői: nem mindenki örülhet a szállásnak

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

csapat

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hétfő este elindult az Exatlon Hungary legújabb évada a TV2-n, ahol a Bajnokok és a Kihívók minden eddiginél nehezebb pályákon mérhetik össze erejüket. A két csapat azért is küzd, hogy elnyerhesse egy hétre a luxusszállást, míg a vesztes csapat a táborban kénytelen éjszakázni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Exatlon első versenynapjának tétje nem csupán a győzelem, hanem az is, hogy melyik csapat élhet luxuskörülmények között, és kiknek kell a puritán lakrészen alkalmazkodniuk – írja a Blikk.

Megújult az Exatlon luxusszállása és tábora is
Fotó: TV2

Az idei évad helyszíne ismét a Dominikai Köztársaság, ahol a versenyzők hónapokig összezárva élnek, miközben folyamatosan küzdenek a győzelemért. Az Exatlon Hungary új bázisa két külön részből áll: a luxuslakrész meleg vízzel, folyamatosan feltöltött konyhával és kétágyas szobákkal várja a győztes csapatot, míg a puritán oldal szűkösebb, közös zuhanyzós kialakítást kínál a veszteseknek.

A két lakrészt egy hatalmas üvegfal választja el, így a versenyzők folyamatosan látják egymást, ami tovább fokozza a rivalizálást.

A külső megújulás mellett a komfortbeli különbségek is jelentősek, hiszen a luxuslakrész előnyei hosszabb távon is befolyásolhatják a csapatok teljesítményét. A megújult lakrészről a galériát megtekintheti a Blikk oldalán.

Brutális baleset érte az Exatlon egyik versenyzőjét

Buzás Dóri a TV2 népszerű műsorának harmadik évadában kiemelkedő teljesítményt nyújtott, egészen a döntőig menetelt. Népszerűsége azóta is töretlen, az Exatlon Hungary rajongói körében is sokan követik. Ezúttal egy csúnya balesetről számolt be, melynek következtében kórházban kötött ki.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!