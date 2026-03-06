Gianni és Miki letesztelték: ez lett a legjobb félkemény sajt

A gasztronómiai sorozat új epizódjában Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós a legjobb magyar félkemény sajt nyomába eredtek. A kóstolás során több termelő termékeit is megvizsgálták, végül egy pilisi sajt bizonyult a győztesnek, így a két szakember ellátogatott Pomázra, hogy testközelből is megismerje a készítés folyamatát.
A félkemény sajt útja a tehenészettől az asztalig
A látogatás során a pomázi Breier Farmon a teljes folyamatot bemutatták. A tehenészetben Tar Péter ismertette az állattartás mindennapjait, ahol modern fejőrobotok és a magyar tarka állomány biztosítja a kiváló minőségű tejet.
Innen az út a sajtműhelybe vezetett, ahol Szabó Zsolt mutatta be, hogyan készül a kézműves félkemény sajt: a tej feldolgozásától a formázáson és sózáson át egészen az érlelésig.
Gianni és Miki a Pilisben talált rá a nyertes sajtra
A gazdaság működésének alapja az úgynevezett „termőföldtől az asztalig” szemlélet. A farmon a takarmányozástól a feldolgozásig minden folyamatot gondosan ellenőriznek, hogy a végén prémium minőségű sajt kerüljön az asztalra.
A látogatás végén a konyhában Petri Erika azt is bemutatta, hogyan lehet a díjnyertes sajtból különleges fogásokat készíteni – számolt be cikkében a Mindmegette.hu.
A szakértők szerint a jó félkemény sajt titka a minőségi alapanyag, a gondos érlelés és a hagyományos kézműves technológia.
